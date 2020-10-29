秘撻人夫做小三？蔡宛珊澄清：佢搞緊離婚

藝人蔡宛珊去年因前夫Raymond同姚子羚爆出戀情成為新聞人物，估唔到今日驚爆蔡宛珊介入紋身師傅Dust Wu婚姻做「小三」！翻查Dust Wu資料，佢喺2015年同台灣藝人林家璜（Kitty）結婚及育有一女，Kitty時不時喺社交網上載一家三口溫馨照。而蔡宛珊不避忌喺社交網上載同Dust Wu做運動嘅相，又被拍得攬頭攬頸行街，感情似乎相當穩定。

蔡宛珊接受東網電話訪問，大方承認同對方拍拖，更強調對方現正辦理離婚手續中：「我哋都冇話要隱瞞，我哋係清白，佢同前妻分開咗成年，但因為疫情關係佢飛唔到去台灣搞埋啲手續，就好似我嗰陣同Raymond咁，都係今年8月先搞好晒啲文件，所以絕對唔係唔見得光，佢前妻都知道我哋一齊，佢有追蹤我社交網。」有傳Dust Wu份人好花弗，對此蔡宛珊表示亦知情：「我都單身咗好耐，佢都花咗好多時間去證明畀我睇，我都冇理由判人死刑，我都諗咗好耐先接受佢。」

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