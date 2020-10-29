心心眼！萬聖節美麗「驚」喜！

過兩天就是裝神弄鬼的萬聖節，雖然受疫情影響，大家今年未必會四出慶祝，不過相信化妝控見到一波又一波的萬聖節限定美容產品，都會定力消失，好想將想這些「高顏值」產品據為己有！

應節南瓜、黑貓禮盒

其中由韓國星巴克STARBUCKS與彩妝品牌VIDIVICI合作推出的兩款萬聖節限定彩妝組合就絕對「高收視」。事關品牌應節地用了南瓜和黑貓作包裝，南瓜禮盒內有一款金色外殼設計的單色眼影，眼影上加入星巴克壓紋，連同隨禮盒一同附送的南瓜橙色皮套，珍藏價值超高！至於另一款黑貓禮盒，就包括一支唇膏和一個唇膏皮套。唇膏的金色外殼、磨砂燙字超有質感，皮套上的星巴克Logo壓印亦非常精緻。不過可惜的是這系列彩妝僅屬以上兩個品牌的推廣活動禮品，只送不賣，本地絲打想擁有就要搵當地朋友幫手了。

艷紅萬聖節

誰說萬聖節妝就一定要血流滿臉，妝效誇張嚇人？Dior創意形象總監Peter Philips今年創作的其中一款紅調Halloween妝容，就奇幻中散發高貴冷艷魅力。眼影方面選用了王牌高級訂製五色眼影#879，以組合內的深淺不一的紅調打造深邃又具立體感的紅色眼妝。至於臉、唇和指尖，則一律用上#999色號（鮮紅色）去營造奇幻氣氛，雖然都是單一紅色為主，但落在不同部位，效果卻出奇優雅迷人，不妨一試。

哇鬼浴室派對

可有想過在家中浴室也能受萬聖節派對氣氛？由LUSH推出的期間限定「萬聖節洗澡浴球」，以不同國家可愛有趣的鬼馬角色如南瓜仔、日本動畫的黑色小鬼和西方傳說中的狂歡使者為造型，使用時就如跟它們在浴室開Party一樣，視覺和觸覺上充滿驚喜！