出嚟啦，比卡超！小精靈踩入電競界

磁吸式充電盒用了精靈球造型，聽歌時令人不禁想大叫︰「出嚟啦！比卡超！」（互聯網）

手機遊戲《Pokémon GO》雖然少咗人玩，但寵物小精靈本身就多Fans，尤其係主角比卡超，眼仔大大兼「毛臣臣」，又係幾得人鍾意嘅！喜歡不時推出聯乘產品的電競品牌Razer，最近就睇中當中市場，宣布推出一系列比卡超限定產品，全部勁靚，死忠好難唔心郁！

先睇最值得收藏的Hammerhead True Wireless，耳機採用了黃色外殼並印有比卡超剪影，本身已非常特別，最爆是磁吸式充電盒竟然採用精靈球造型，而且顏色、大小還原度超高，絕對是首選入手產品。至於耳機本身搭載13mm動態驅動單元，並支援60毫秒超低延遲。

Ornata比卡超限定版是一款電競鍵盤，背光鍵帽全部換上黃色字元，四向鍵印有比卡超尾巴，Esc鍵是精靈球，而護腕墊表面則是8個比卡超圖案所在，Fans見到一定心心眼。手感方面，機械式薄膜混合按鍵軸提供清脆的敲擊回饋與柔軟緩衝觸感。

最後睇埋DeathAdder Essential & Goliathus滑鼠與鼠墊套裝，滑鼠內置6,400 DPI光學感測器，操作恍如比卡超般靈敏，同時機身以黃色作主調，表面背光標誌用了閃電尾巴設計，相當醒目！滑鼠墊的表面是平滑織紋，滑鼠可以順暢地在上面滑動，當然大大個比卡超公仔也是賣點所在啦！