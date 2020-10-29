對媽媽又愛又恨　方皓玟：人生嘅反面教材！

鮮有公開提及家庭生活的歌手方皓玟（Charmaine）在電台受訪，細訴母親對其影響，Charmaine透露中學時期便主動提出轉校四次，她感謝母親願意相信自己的決定，她笑指母親是其人生的反面教材︰「對佢又愛又恨，愛佢隨意自我嘅性格，又會恨佢太貪玩，試過我十幾歲嘅時候佢去旅行唔出聲，成個月唔返屋企。」

她認為母女二人的關係更像朋友，無所不談，她透露因為母親「投訴」自己沒有為其創作，驅使她寫出歌曲《無人像你》，感激母親的陪伴。現為人母的她坦言，對母親有截然不同的看法︰「以往覺得媽媽貪玩，依家理解佢嘅努力，一個working mum（在職媽媽）仲肯抽時間陪你去癲，我細個好多嘢想學，佢都會陪我去。原來對孩子最好嘅愛就係陪伴。」兩歲兒子正處於活力充沛的階段，她感慨這兩年是人生最大的挑戰，每天要陪兒子放電，近期更憂心為兒子尋找合適的幼稚園。

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