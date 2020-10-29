Mercedes-Benz EQC 4x4²　只此一輛

只此一輛的平治(Mercedes-Benz)全新EQC 4x4² ，是繼 2015年的G500 4x4²和2017年的E400 All-Terrain 4x4²後廠方打造的第3款4x4²越野作品。（互聯網）

繼2015年的G500 4x4²和2017年推出的E400 All-Terrain 4x4²，最近平治(Mercedes-Benz)又有新4x4²越野作品，就是以EQC 400 4MATIC純電動SUV為基礎打造的EQC 4x4²，同樣是只此一輛。

這輛EQC 4x4²是由一個專門開發團隊負責打造，目的是想讓車迷見識廠方的電動化技術，不單止可適用在城市駕駛，Off-road一樣得。

EQC 4x4²維持EQC的外觀造型和輪廓，但輪拱外擴了100mm，配上20吋輪圈和 285/50 R20越野輪胎。加上挑高底盤、多連桿式Potal Axles輪軸及越野地形氣壓懸掛，車身離地距高達293mm，較EQC高出140mm，亦較G-Class多58mm。涉水深度達400mm，並擁有31.8度進入角和33度離去角，表現比G-Class還要出色。

另一焦點就是車上配備一對具備喇叭功能的頭燈。這創新設計沿自EQC車廂內的AVAS電動車低速警示音效系統，專業團隊將之進一步推展至車外，有助彌補電動車運作(尤其在城市低速行駛時)過於寧靜的「優點」，提高其他道路使用者的警惕。