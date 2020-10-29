邵珮詩比堅尼做瑜伽　同台仔遊山玩水似拍拖

前港姐冠軍邵珮詩早前到了台灣，為無綫節目《台灣101種玩法Sr.2》前往台灣拍攝，經過隔離後出關，接觸不少大自然景點，又在當地沙灘為防乳癌機構拍宣傳照，珮詩揀了一套粉紅三點式泳衣，並大擺其導師級的瑜伽動作，展示了優美的體態，美好身材表露無遺。她表示為拍這輯相事前參考不少外國片段：「其實女性要為自己美好胴體而驕傲，不單影個樣，我鍾意做一啲表現身體姿態嘅動作，係好性感，但都要提大家不要受年齡界限，注意健康！」

至於在台灣當地跟「地膽」主持張楷奕合作拍攝，四出遊山玩水感到很有拍拖Feel，而邵珮詩亦表現好冧，問男友林浩文（Oman）可會介意？她笑言：「因為節目以真人騷形式拍攝，要真感覺，我啲中文都好大進步，而我都會同佢一齊開Live同觀眾傾吓偈，我哋都好專業，好認真去做㗎！」

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