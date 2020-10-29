天氣涼涼哋　係時候歎烤肉

對食肉獸來講，一件優惠美味燒肉肯定令人回味無窮，想吃盡不同的部位，又或想自己燒出一件靚肉，其實不是難事。坊間近日有新開的台式、日式和美式燒肉店，絕對能滿足大家想吃肉的胃。

台式燒肉吃到飽

旺角新開的安平燒肉，以台灣燒肉作賣點，總廚走訪台灣各地包括原住民地區，了解當地風味。餐廳有4款不同種類的吃到飽套餐，包括「原住民鹽燒豬肉吃到飽」、「安格斯嫩牛吃到飽」、「SRF極黑牛吃到飽」及「澳洲M5和牛吃到飽」。食物選擇相當多，如私房牛腹肉、秘製牛肋條、九層塔三杯雞、原住民鹽肉、烤豬肉乾、台灣鯛魚下巴和屏東燒魚腹等，燒好的食物可蘸秘製的四沾汁。邊吃邊來一杯阿里山檸檬紅茶或檸檬愛玉，熱氣全消。

多款盛合

尖沙咀開設的日式燒肉店燒肉臻，就有多款不同的肉類的盛合選擇。招牌的牛肉盛合，就有鹿兒島和牛牛三角胸小排、牛背峰、牛板腱、牛腩肉、美國安格斯牛牛翼板、荷蘭牛肝及厚切牛舌。雞肉盛合有柚子雞腿、時令野菜、日本雞腎日本雞心、日本一夜乾雞翼、雞胸軟骨。至於豚肉盛合就有豬大腸、時令野菜、豬心明太子紫蘇豚肉卷、伊比利亞豬肋條、豬脷。另外還有特別的日本肉眼部位的和牛脂，烤香來吃入口即溶。店內特設自選清酒售賣機，只要付錢購買代幣券，然後將代幣券收據上的QR Code放在想買酒類的掃瞄器上，機內的清酒便會倒入杯中，清酒有18款選擇，酒迷必試。

美式煙熏燒烤

唔想自已動手的話，不妨考慮中環的Smoke & Barrel，主廚Christopher Tuthill曾於美式燒烤的發源地德薩斯州工作，對這款美食了解甚深，餐廳選用正宗柴火煙熏爐和山核桃木，再炮製出美式腩肉、蘋果酒烤豬肋骨、黑椒鹽焗雞、卡羅萊納州特色手撕豬肉、Big Ass西冷牛扒和香腸等。配上墨西哥辣椒粟米麵包、炸薯寶、芝士通心粉和自家製焗豆配煙熏肉等。11月尾更會推出感恩節套餐和週末早午餐，大家要留意了。