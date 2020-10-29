情陷4角戀！王菀之親自剖白

王菀之（Ivana）、姜皓文、梁漢文（Edmond）、蔡潔、林盛斌（阿Bob）、文雪兒、袁富華、夏韶聲，以及特別演出的唐詩詠，於電影《阿索的故事》有各自故事。

戲中王菀之飾演的「阿索」，多年的生活只圍繞着愛人，分手後頓時成為失意、失戀、失業的「三失」中女，雖然世界崩塌，但仍沒有自暴自棄，也沒有對前男友及第三者心存怨恨，她說：「就好似有場戲係講Edmond同蔡潔結婚，我都係好大方真心咁去祝福佢哋，其實當初收到劇本時，我就被阿索呢個角色嘅自强精神深深感動。雖然阿索遇到渣男令人生陷入低潮，但喊完之後，就會振作起來，堅強地重新掌握自己的人生。所以我好認同林盛斌嗰段對白，搭錯車唔緊要嘅，而且之後我同姜皓文又成為好朋友，Edmond又好似想同我好返，突然間4個人都有少少瓜葛，何止人生有彎轉，直情係意想不到咁燦爛。」

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