【烏龍事件簿】莊思明煲燶湯險火燭

今晨一的士司機疑無鎖好車門，被不法之徒偷去背包及手機，其實只要入睡前，再確認一次車門是否已鎖好，就能杜絕大頭蝦事件發生，未知藝人們又可有大頭蝦的經歷呢？

莊思明：「最大頭蝦嗰次應該係我煲湯，唔記得咗熄火，完全忘記咗呢件事，直至成屋都係煙，同埋聞到好𤓓嘅味，成煲湯乾晒、燶晒，間屋大煙到好似火燭咁。呢次之後每次煲湯我都會望實煲湯，好少離開個廚房。」

唐詩詠：「近呢兩年最烏龍就係喺屋企煲水，因為用濾水器所以裝水係比較慢，成日以為有排先裝滿個煲，開咗水龍頭就走咗去做其他嘢，點知次次裝到啲水滿晒出嚟。」

施匡翹：「我成日都會問『我部電話呢？』但搵完一輪，原來我隻手揸住咗部電話，或者擺咗喺自己個袋度，部電話係好需要跟身，有陣時做嘢就會畀咗助手、同事，甚至擺咗落自己個袋度，一做完嘢就會好緊張想攞番部電話，因為經歷太多次，依家我會Check咗自己先，唔好麻煩佢哋。」

陳安立：「依家太方便，譬如八達通、手機支付等等，有陣時我真係冇乜撳錢喺身，有次坐的士，上到車先發現自己1蚊都冇，咁啱去完人哋個Wedding有幾張餅卡喺身，嗰程車好短40幾蚊，我問個司機『唔好意思呀！我冇撳錢呀，但我有兩張50蚊餅卡，你有冇興趣呀？』最壞打算佢唔收，就叫佢停低附近嘅提款機，或便利店去撳錢，點知佢又肯收，我好多謝呢個的士司機。最近一次揸番車，有啲隧道冇八達通畀錢，我又係冇錢，摷勻褲袋得19蚊，但條隧道係20蚊，爭1蚊，咁我又唔好意思話『介唔介意回程畀番你？』嗰個人都好好人，最後幫我畀。」

李芷晴：「我好大頭蝦，成日會唔見電話，經常留低喺TVB服裝間，試過有人見到話番畀我知，服裝部都話我成日係咁，亦試過搭的士忘記攞電話，好彩畀另一個乘客執到，第二日畀番我，當時我仲諗住去報失同買電話，臨畀錢之際，佢就打嚟，雖然驚咗成晚，但最後攞番都好開心。」

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