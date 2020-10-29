《木棘証人》羅子溢張曦雯患離見真情

由羅子溢、韋家雄、張秀文、張曦雯和張文慈等，演出的無綫劇《木棘証人》，今晚講到明鈞（徐榮飾）設局成功博取頌盈（張曦雯飾）信任，令她調查麗瑤（袁潔儀飾）。力基（羅子溢飾）在追查紋身女子時，在街上撞見志成（林景程飾），並發生衝突，期間志成意外受傷，卻誣衊力基傷人。碧琪（張秀文）斥力基公報私仇，更怒摑他，兼拋下二人的訂婚戒指，力基感情受創，自困房中。

另邊廂，頌盈偷偷查看麗瑤的電腦，被長樂（劉江飾）看見。浩帆（韋家雄飾）探望力基，卻發現他不在家，眾人合力尋找力基，頌盈在力基家樓下找到他，意外將他推入升降機。力基再於升降機內暈倒，頌盈大驚，以為要像哥哥上次為力基作人工呼吸，才能救醒對方，不過最後頌盈只用香水給對方聞，力基已經醒番，力基講出怕困𨋢原因，是他於兒時因困𨋢，而錯過見病父最後一面，而頌盈亦講出兒時因緊張朗誦而打嗝的經歷，最後他們獲救出升降機後，患離見真情，感情更進一步。

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