小野六花　鑽石級新人

早前為大家介紹過日本AV大廠S1嘅新人七森莉莉，呢位混血女優被稱為冠軍級女神，氣勢強勁，但係以今年出道嘅新人嚟講，莉莉又未至於無敵咁誇張，事關AV廠Moodyz都出咗一位鑽石級新人，佢就係年僅18歲嘅小野六花！

青春無敵

正所謂「姑娘十八一朵花」，今年18歲嘅六花，個樣生得可愛之餘，仲散發住一股天真爛漫嘅氣質，就好似一朵剛剛盛放嘅鮮花一樣咁吸引，令人好想將佢一抱入懷，好好呵護一番。查實身高只有4呎11吋嘅佢，真係幾好攬，一來細細粒，二來有啲肉地，難怪一班男優攬到佢實一實啦！

六花喺今年5月正式登場，片廠Moodyz以「胸部及色情正在發展中」作為宣傳標題，意思指呢位小花仲係好後生，一對C奶有可能再發育，演技方面亦有待磨練。事實上，阿妹喺演出床戲時，似乎未係好夠放，仲係有少少矜持，通常都係閉起雙眼再輕咬一下嘴唇，假如反應可以激啲，咁就更加完美。知名AV界劇本作家沢木毅彦就認定六花好有潛質，形容佢係「未經洗練之鑽石原石」，咁就要麻煩一班男優好好「陪瞓」，令呢朵小花可以快啲成長！

小野六花

年齡：18歲

身高：4呎11吋

三圍：32-23-32