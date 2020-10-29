好色閨密　最叻撬牆腳

唔知係咪受「隔籬飯香啲」嘅迷思影響，好多男人都話女友嘅閨密總係零舍正，尤其係性格豪放兼熱情嗰一Type，簡直令人想入非非，甚至會產生抽水、偷食等邪念。不過，行動前真係要諗清諗楚，否則好易搞出個大頭佛。穩陣起見，都係睇吓四仔比較好啲，滿足吓幻想，又發洩到慾念，你話係咪？

淫娃有辦睇

女友嘅閨密係淫娃，係好多男人嘅「夢想」，喺Pleasure Productions推出嘅四仔《Riding the Black Shaft》入面，就有件人辦畀大家盡情鑑賞，佢就係擁有34D-26-36魔鬼身材嘅脫星Hillary Scott！喺片中，Hillary飾演一位氣質風騷、床上表現極為主動嘅索女，經常向閨密身邊嘅大隻男友打主意。由於外在條件出眾，每次出手都實食冇黐牙。假如女友身邊有個咁嘅密友，你又會唔會落疊呢？

辦公室偷情

美國四仔界有唔少經典系列，好似著名片廠Naughty America推出嘅「Naughty Office」系列已去到71集，問你服未！新作依然主打辦公室偷情，而為咗帶畀觀眾一啲新鮮感，特別加入索女偷嗒閨密男友嘅故事。話說擁有37吋巨臀嘅Kelsi Monroe，一直對閨密男友好有性趣，咁啱對方做咗自己嘅同事，於是趁機勾引，最終發展成一場肉搏戰，場面有幾刺激，留番畀大家慢慢睇，但係論劇情，絕對係整套影片中最過癮嘅一Part。

人妻玩偷食

咪以為偷食閨密係後生女先會咁做，原來人妻一樣會咁做，當然要睇吓閨密男友夠唔夠吸引。呢套由NSFW Films炮製嘅四仔《Busty Wife Fantasies #2》，分為4個短篇故事，當中以Melissa Lynn演出嗰部分最為吸睛。故事講述Melissa Lynn嘅閨密因工作關係要遠行，佢就趁住呢個機會送上門，同閨密男友慶祝生日，喺乾柴烈火下，當然唔會淨係切蛋糕咁簡單！點知喺佢哋激情交戰之際，閨密突然返嚟，呢鋪真係唔知點算好！