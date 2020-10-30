吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：祭祀、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，今天最好對金錢的問題認真小心地處理一下，以免犯無謂錯！

牛：↓ 勸你也別迫得伴侶太緊了，和愛人相處，要學懂收放自如，這才得人喜愛。

虎：↑ 白色是你今天的幸運色，象徵純潔冷靜，當感到心情紛亂時更宜多使用。

兔：→ 你對伴侶的要求提高了很多，如果他真的很忙，你也應該體諒一下別苛求。

龍：→ 別人向你借的錢，恐怕要不回來了，就當是自己花費了吧，不要再記着。

蛇：→ 平靜的一天，沒有急於要完成的工作，可以一步一步慢慢來處理妥當。

馬：↓ 久未聯絡的朋友忽然找上門，須小心其真正來意，不情之請，最好能拒絕。

羊：★ 有機會接近你心儀已久的人，謹記以坦率的態度面對，來年蜜運美滿呢！

猴：→ 下午運勢上升，但不要忘了時刻保持真誠的笑容，這樣會讓你更好運呢！

雞：→ 上司在客人面前讚賞你，令你有點錯愕，宜繼續努力，勿因此驕傲自滿。

狗：↑ 和很久沒見面的朋友相聚會有好兆頭出現，不妨相約多些舊朋友敍舊吧！

豬：→ 健康運不錯，飲食重要的同時應多做運動，若有強健體魄，可助運氣提升。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及正財運較佳，求職、轉職等宜積極。但經濟狀況處於變動期，宜檢討重整。

金牛：人氣及情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，已婚及同居朋友尤需多予耐性、多作協調。

雙子：精神狀態稍遜，辭令及思考力不穩，不論在學或在職宜多集中，注意文書等工序。

巨蟹：人緣及社交運較旺，但人事問題或會較頻，宜多予協調。偏桃花較重，宜多自律。

獅子：人氣稍佳，但事業及家庭運稍遜，不論公私或較費心，宜注意言談及情緒表現等。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或見阻力，注意合作及人際關係及小心處理文書。

天秤：財運稍佳，開單等將較利好宜積極行事。經濟狀態處於變動期，宜趁機檢討重整。

天蠍：戀愛運不穩，宜多予耐性和包容，多作協調及交流，可助增進及改善溝通及感情。

人馬：身心狀態稍遜或易感疲倦，工作壓力稍大，人事問題和變動或會較頻宜多予耐性。

山羊：人氣、人緣、桃花及戀愛運稍佳，但人事問題或會較頻，避免攜眷會友關係更佳。

水瓶：家庭及公事等問題或較費心，辭令及思考力或較不穩，不論公私，多予耐性為佳。

雙魚：辭令及思考力略為不穩，不論公私，宜小心處理意見分歧。避免爭辯，有助過度。

預測：國際政局持續緊張，海外合作及交易等須多予耐性。