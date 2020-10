東方日報C1：空姐嚴選10大好客　古天樂最受歡迎

新冠肺炎疫情影響下,航空業大受影響,不少機艙服務員首當其衝,加入失業大軍。有離職的空姐化名「空姐阿Sa」,於網上頻道分享在職期間遇到娛樂圈藝人的秘聞,揭開藝人「空中真面目」,嚴選「10大好客」及「最討厭明星」,激讚古天樂最受歡迎,而舒淇非常友善,會主動撩空姐傾心事。

「空姐阿Sa」讚馬德鐘帥氣兼雙眼識放電,形容望着他猶如「好似想吞咗我落肚咁」。最令她難忘是已故藝人張國榮,為人友善和瀟灑。最搞笑是有位乘搭長途機的男藝人,甫登機便主動與兩位服務員表示:「好攰,唔影相,唔簽名。」結果令兩位服務人員摸不着頭腦,皆因未能認出他是何方神聖。又有一位巨星在機上亂拋英文,說「I just want to pass away(我只想去死)」,實情只是叫人借過。她又開名讚吳君如是好僱主,與外傭出埠均同坐商務客位。另點名讚鄭伊健、陳慧琳、蔡卓妍、謝霆鋒、林峯、黃宗澤都是友善乘客,並選出10大好客,逐個品評!

第1位古天樂

佢坐過我由巴黎飛返香港航班,真係物以類聚,連個經理人都咁靚仔。古天樂份人好nice,全亞洲航空業界最多人鍾意佢,可以話係最受歡迎藝人。

第2位舒淇

每次見佢都冇架子,唔會嘴藐藐、抬高個頭唔望人嗰啲。佢份人好可愛,會主動同空姐傾偈,誠懇到連感情問題都會同我哋同事講,不過當時佢應該唔係同馮德倫,但同邊個我哋唔知。佢又曾經同空姐講自己想過做空姐,但因為唔夠高所以做唔到。

第3位張曼玉冇架子

來自香港嘅國際巨星張曼玉,當年同法籍男友拍拖,有次佢坐頭等由香港飛去巴黎,唔知佢張頭等機票係咪有贊助,竟然班機一起飛,佢即刻跑去經濟艙陪男友坐。當值空姐都打個突,因為張頭等機票點都要10幾萬港元,佢本身已經冇架子,又有禮貌,好多同事都好鍾意佢。

第4位任賢齊好老公

有次香港飛台北,佢坐頭等,同行太太和小朋友就坐商務位。航班起飛後,佢即刻走去商務位餵小朋友食嘢,臨落機又跑去幫太太執行李,確保太太冇拎漏嘢,安安全全、整整齊齊咁落機,對家人照顧得好細心,絕對唔係扮出嚟。

第5位周潤發肯認錯

有次周潤發係最遲一位客人上頭等機艙,當時全機等佢一個,佢一上機即刻同機組人員講唔好意思,因為上機前被粉絲包圍簽名,真係好有禮貌。有朋友同我講,佢拍戲時都會幫劇組人員掃地,所以話一個人成功唔係冇理由。

第6位陳奕迅任人影

佢坐過我兩次機,見佢係好靜咁喺度睇電視。記得今年年頭疫情前,佢喺巴黎飛返香港,由頭瞓到落機,全程冇乜食嘢,最多拎杯水。臨落機時,有同事叫佢合照,佢都答應,跟住一個跟一個排住影。事後同事睇番啲相,發現佢其實剛瞓醒,落機已經好攰,但都肯擠出笑容同我哋影。

第7位梁朝偉有風度

梁朝偉份人親民誠懇,有次一位馬來西亞籍空姐同事喺頭等服務佢,佢對空姐好似朋友咁,講過:「你知唔知我去日本滑雪時戴住晒啲裝備,好多人唔認得我呀,不知幾爽。」覺得佢講嘢唔造作,仲會主動去廚房同空姐傾偈,唔係溝女嗰種,係好有風度。

第8位李心潔好斯文

李心潔講嘢好斯文,好有文青感覺。有次佢同丈夫彭順同埋繼女一齊上機,佢全程對繼女照顧得好好。之後佢先生出軌,見佢都表現得好淡然,唔會同記者講啲乜,成功嘅人遇到緋聞都唔會特別回應。

第9位張學友勁識做

張學友有一次坐長途機去洛杉磯,佢個經理人好識做,一登機先去頭等機艙個廚房同機組人員打招呼:「你哋好呀,今日張先生好攰,如果你哋想影相或簽名,我諗佢今日唔方便。」回程時佢咁啱搭同一隊crew嘅航班,經理人又主動同機組人員講:「張生今日狀態OK呀,如果想搵佢簽名或影相,絕對冇問題。」抵佢紅足咁多年。

第10位王菲似細路

當時係啟德機場年代,有次王菲坐商務客位,佢好似細路女咁,一坐低輕輕搵隻腳撐住前面嘅櫈背,不過當然佢唔係好大力,冇影響前面乘客。其實好多同事都服務過佢,覺得佢唔係好講嘢、外表好cool,但其實內心好溫柔,因為每次要求佢合照都有求必應。

