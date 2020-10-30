東方日報C1：空姐嚴選10大好客　古天樂最受歡迎

新冠肺炎疫情影響下，航空業大受影響，不少機艙服務員首當其衝，加入失業大軍。有離職的空姐化名「空姐阿Sa」，於網上頻道分享在職期間遇到娛樂圈藝人的秘聞，揭開藝人「空中真面目」，嚴選「10大好客」及「最討厭明星」，激讚古天樂最受歡迎，而舒淇非常友善，會主動撩空姐傾心事。

「空姐阿Sa」讚馬德鐘帥氣兼雙眼識放電，形容望着他猶如「好似想吞咗我落肚咁」。最令她難忘是已故藝人張國榮，為人友善和瀟灑。最搞笑是有位乘搭長途機的男藝人，甫登機便主動與兩位服務員表示：「好攰，唔影相，唔簽名。」結果令兩位服務人員摸不着頭腦，皆因未能認出他是何方神聖。又有一位巨星在機上亂拋英文，說「I just want to pass away（我只想去死）」，實情只是叫人借過。她又開名讚吳君如是好僱主，與外傭出埠均同坐商務客位。另點名讚鄭伊健、陳慧琳、蔡卓妍、謝霆鋒、林峯、黃宗澤都是友善乘客，並選出10大好客，逐個品評！

第1位古天樂

佢坐過我由巴黎飛返香港航班，真係物以類聚，連個經理人都咁靚仔。古天樂份人好nice，全亞洲航空業界最多人鍾意佢，可以話係最受歡迎藝人。

第2位舒淇

每次見佢都冇架子，唔會嘴藐藐、抬高個頭唔望人嗰啲。佢份人好可愛，會主動同空姐傾偈，誠懇到連感情問題都會同我哋同事講，不過當時佢應該唔係同馮德倫，但同邊個我哋唔知。佢又曾經同空姐講自己想過做空姐，但因為唔夠高所以做唔到。

第3位張曼玉冇架子

來自香港嘅國際巨星張曼玉，當年同法籍男友拍拖，有次佢坐頭等由香港飛去巴黎，唔知佢張頭等機票係咪有贊助，竟然班機一起飛，佢即刻跑去經濟艙陪男友坐。當值空姐都打個突，因為張頭等機票點都要10幾萬港元，佢本身已經冇架子，又有禮貌，好多同事都好鍾意佢。

第4位任賢齊好老公

有次香港飛台北，佢坐頭等，同行太太和小朋友就坐商務位。航班起飛後，佢即刻走去商務位餵小朋友食嘢，臨落機又跑去幫太太執行李，確保太太冇拎漏嘢，安安全全、整整齊齊咁落機，對家人照顧得好細心，絕對唔係扮出嚟。

第5位周潤發肯認錯

有次周潤發係最遲一位客人上頭等機艙，當時全機等佢一個，佢一上機即刻同機組人員講唔好意思，因為上機前被粉絲包圍簽名，真係好有禮貌。有朋友同我講，佢拍戲時都會幫劇組人員掃地，所以話一個人成功唔係冇理由。

第6位陳奕迅任人影

佢坐過我兩次機，見佢係好靜咁喺度睇電視。記得今年年頭疫情前，佢喺巴黎飛返香港，由頭瞓到落機，全程冇乜食嘢，最多拎杯水。臨落機時，有同事叫佢合照，佢都答應，跟住一個跟一個排住影。事後同事睇番啲相，發現佢其實剛瞓醒，落機已經好攰，但都肯擠出笑容同我哋影。

第7位梁朝偉有風度

梁朝偉份人親民誠懇，有次一位馬來西亞籍空姐同事喺頭等服務佢，佢對空姐好似朋友咁，講過：「你知唔知我去日本滑雪時戴住晒啲裝備，好多人唔認得我呀，不知幾爽。」覺得佢講嘢唔造作，仲會主動去廚房同空姐傾偈，唔係溝女嗰種，係好有風度。

第8位李心潔好斯文

李心潔講嘢好斯文，好有文青感覺。有次佢同丈夫彭順同埋繼女一齊上機，佢全程對繼女照顧得好好。之後佢先生出軌，見佢都表現得好淡然，唔會同記者講啲乜，成功嘅人遇到緋聞都唔會特別回應。

第9位張學友勁識做

張學友有一次坐長途機去洛杉磯，佢個經理人好識做，一登機先去頭等機艙個廚房同機組人員打招呼：「你哋好呀，今日張先生好攰，如果你哋想影相或簽名，我諗佢今日唔方便。」回程時佢咁啱搭同一隊crew嘅航班，經理人又主動同機組人員講：「張生今日狀態OK呀，如果想搵佢簽名或影相，絕對冇問題。」抵佢紅足咁多年。

第10位王菲似細路

當時係啟德機場年代，有次王菲坐商務客位，佢好似細路女咁，一坐低輕輕搵隻腳撐住前面嘅櫈背，不過當然佢唔係好大力，冇影響前面乘客。其實好多同事都服務過佢，覺得佢唔係好講嘢、外表好cool，但其實內心好溫柔，因為每次要求佢合照都有求必應。

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