徐榮養家計到盡　掃貨賺分！

藝人徐榮在電視劇中演不同角色，最近在《反黑路人甲》、《木棘証人》中均飾演奸人，但現實中他是個住家好男人，不時會到超市為家人添置生活用品。他們一家四口，加上今年兒子去了英國升學，令家庭開支大增，日常支出更要精打細算，平日都鍾意同太太一齊四圍格價，睇吓有甚麼至醒入貨攻略。

惠康最近推出「品牌狂熱大激賞」優惠，由即日起至11月19日，凡購買指定產品即賺3倍yuu積分，當中包括超過60個指定品牌產品，如食品、飲品、嬰兒及清潔用品，應有盡有，照顧到家庭每位成員所需。

日前徐榮趁拍劇空檔到惠康掃貨賺yuu積分，他稱平時與太太行超市會好留意價格，自言絕對是精明消費者，並早已入會做yuu會員：「因為你唔係買一樣嘢，一買買一車，入會之後可以儲積分換惠康現金券，依家買有3倍積分嘅產品仲可以加快儲分，加加埋埋慳唔少！（你係格價專家？）以前唔係，但自從組織家庭之後，原來柴米油鹽慳埋都係錢，加上大仔又去咗外國讀書，更加要計住呢啲數，少少都要慳。」

主攻各類食品

講到最常買的超市產品，徐榮表示各類型都有，大多以食物為主，尤其疫情期間少了出外食飯，多了食住家飯，其中米、雪糕、啤酒、雞湯及急凍餃子是家中必備：「米就一定要，我全家都好鍾意食飯；餃子係情意結，因為我係北方人，逢過年都會包餃子；雪糕就係畀小朋友食，氹佢哋開心；啤酒就用嚟招呼朋友。雞湯係因為我入行前做過廚師，有時技癢下廚會用到雞湯，將冰鮮雞同肉用雞湯煮會入味啲。」而徐榮家中必備的這5項產品，正正就是可賺3倍積分，難怪他把握良機，盡情入貨！

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