【特約報道】天氣漸冷，所以定要時刻保暖。不過不少朋友，無論穿上多少件衫，依然冷得震騰騰，很大原因是腳冷。

小腿是人類的第二顆心臟，下半身血流佔人體70%，血流到小腿，經肌肉收縮，再將血液回到上半身。若雙腳寒涼，血液循環不好，身體自然冷下來。古籍《黃帝內經》：「人之衰老始於足，足血盈則身心健」，中醫學主張「頭寒腳熱」有益健康，要身體健康、全身和暖，先要從暖腳做起。

撇除女生貪靚，在大冷天都穿短裙，雙腳是和地面接觸最多的部位，地面散發出的地氣、寒氣，會經雙腳入侵腎經，令身體受寒，繼而出現腰痛、膝痛、經痛。加上女性受經期影響，每月都有能量和氣血流失，減慢代謝循環，使血液難以運送到四肢的末端，所以女生更易手腳冰冷。

「風從頸後入，寒從腳底生」，保持肩頸和雙腳溫暖，是養生抗病首要。我在韓國的「保溫瘦身法」是：先塗會發熱的燒脂塑身霜，再穿上默默瘦發熱衣物系列，既防寒保暖又可瘦身，而且質料透氣、彈性特強，不影響身體活動，然後配以洋葱式穿搭法；雙腳則穿上羊毛襪和厚底鞋，令雙腳保暖。

晚上睡覺時，會先用37至42℃熱粗鹽水泡足浴15分鐘，再穿默默瘦夜寢發熱塑腿襪。泡浴有助去除體寒，讓身體機能回復正常；更助毛孔擴張，排出大量廢物，增強肌膚吸收力。而默默瘦衣物採用遠紅外線設計，可促進血液循環，令雙腿、全身暖烘烘，睡得更酣。不少女性有雙腿浮腫、靜脈曲張等煩惱，或與血液循環差、下半身淋巴阻塞有關，跟我這樣做也有助改善症狀。

除了外在穿足夠保暖衣物，也要內在補血，才能讓身體由內暖和起來。中醫五行學說，紅色屬火，故紅色食物進入人體後可入心、入血，具有益氣補血、促進血液循環的作用。本身屬陰性體質的人士，於寒冬可每天飲用1至2杯黑糖補茶。黑糖性溫、味甘，入脾，有益氣、緩中、活血散瘀、溫經散寒、緩解疼痛的功效。薑性熱，味辛，《本草綱目》謂：「生用發散，熟用和中」，意指薑生吃有助於發散體內所蘊藏的風寒，熟食則能暖胃止嘔，增強免疫力。每天一杯，能即時驅風散寒。

女生們不想寒冬冷得震騰騰，別再「上面蒸鬆糕，下面賣涼粉」。腳暖身就暖，記得保持雙腿夠暖啊。

燒脂塑身霜：幫助重點燃脂、消除脂肪、加速循環、促進淋巴排毒及排汗、改善水腫及蜂窩組織。(p2)

黑糖補茶：益氣緩中、薑暖胃止嘔，增強免疫力，適合體質虛寒人士飲用。(p3)

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。