「黑寡婦」史嘉娜與編劇未婚夫疫情下結婚

「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜與《周末直播》（Saturday Night Live）編劇兼演員未婚夫Colin Jost被爆上周末秘婚。

他們透過慈善組織「Meals On Wheels America」的社交網宣布喜訊：「我們好興奮分享，史嘉娜祖漢遜與Colin Jost周末時在至親好友見證下舉行溫馨婚禮。」並貼上郵輪P圖。有別於其他星級夫婦，他們利用婚訊呼籲大家捐款給該組織：「他們的新婚願望就是想支持Meals On Wheels America，幫助在這個艱難時期中孤苦無依的長者，請考慮捐款慶祝他們新婚。」據知因為疫情，二人並沒有舉辦豪華大型婚禮，只能舉行小型的婚禮。而婚訊中強調婚禮過程遵照美國疾病控制中心的新冠肺炎安全防疫措施。

今次是35歲的史嘉娜第3段婚姻，史嘉娜之前曾與「死侍」加拿大影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、法國記者Romain Dauriac結過婚。而她亦與第2任老公Romain育有1女Rose。史嘉娜2017年與Colin拍拖，去年5月二人宣布訂婚。