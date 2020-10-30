新地商埸外賣自取平台 低至7折全單再減$30

於App內點餐，除可享指定食肆低至7折優惠外，於10月29日起消費滿$90，全單再減$30！（客戶提供）

【特約報道】疫情情況反覆，市民為保持社交距離留在家中用膳，對外賣平台的需求大增。新鴻基地產（新地）將外賣自取服務擴展至「新地商場」手機應用程式，顧客在App點餐，可以享低至7折，The Point by SHKP會員可即時賺取積分！

早於今年三月，新地旗下22個商場經已設立外賣自取熱線，讓顧客透過電話或WhatsApp短訊查詢場內不同食肆的外賣資訊及獎賞優惠。自推出以來深受顧客歡迎，因此，新地於8月底將外賣自取服務擴展至「新地商場」App，會員可於App內直接預訂11個新地商場內近百間餐廳的美食及付款，方便又快捷。預計今年年底將會有約200間食肆參加。提供外賣的商場包括：觀塘apm、將軍澳東港城、葵芳新都會廣場、旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、將軍澳中心、大埔超級城、荃灣廣場、屯門V city、南昌V Walk及元朗YOHO MALL形點。

外賣自取三重賞

會員於App內點餐，除可享指定食肆低至7折優惠外，於10月29日起消費滿$90，全單再減$30！消費更可即時賺取The Point積分，每消費$1賺取1分，不設最低消費金額。一App在手，毋須排隊等候，中西日韓泰菜甚至台式特飲隨時就有！

1）精選食肆低至7折

部分食肆更提供低至7折優惠，如新麻蒲BBQ、Beans、丸十日本食堂全單7折，小皇府、塚田農場全單8折等。

2）全單減$30

由10月29日起，於「新地商場」App外賣自取平台單一消費滿$90，並輸入優惠碼「POINT30」，即減$30！*

3）消費即時賺取The Point積分

優惠碼名額有限，額滿即止。

下單步驟

1.下載或更新至最新版本 「新地商場」App及登記成為The Point by SHKP會員，點擊「外賣自取」

2.選擇商場及餐廳，然後點餐

3.輸入優惠碼「POINT30」即減$30，付款及提交訂單

4.完成下單後憑「訂單準備完成」電郵或手機應用程式內「我的訂單」領取外賣

登記成為The Point by SHKP會員，即時獲贈500迎新積分，於22個新地商場每消費$1可賺取1分，積分兌換電子現金券及精彩禮品！