【營事檔案】雲耳豆乾炒肉絲　助吸收膳食纖維

不少人都以為透過菜葉或瓜類才能吸收到足夠的膳食纖維，但事實上，雲耳也是蔬菜的一種，也有一定的膳食纖維，配搭豆乾和肉絲，更能提供不一樣的口感，大家都不妨嘗試煮今次介紹的雲耳豆乾炒肉絲，作為家常菜亦是不錯的選擇。

雲耳 預防缺鐵性貧血

雲耳又稱黑木耳，它含有豐富的鐵質，每100克已發好的木耳便有5.5克的鐵質。鐵質是製造紅血球的主要成分，能幫助預防缺鐵性貧血，尤其對女性和貧血人士甚有益處。此外，黑木耳亦含有水溶性膳食纖維，能和膽汁結合排出體外，從而幫助降低血液內的膽固醇，有助維持心臟健康。

豆乾 素食者的鈣質來源

豆乾能為菜式帶來口感，每100克的豆乾更含有685毫克的鈣質，能滿足每天約七成的鈣建議攝取量，鈣質有助鞏固人體骨骼和預防骨質疏鬆，對於一些不能食奶製品的素食者而言，豆乾是不錯的鈣質來源。

【雲耳豆乾炒肉絲】

材料：

豆乾 1件

雲耳 10克

豬肉絲 80克

薑 2片

醃料：

豉油 半茶匙

生粉水 1湯匙

糖 半茶匙

調味料：

鹽 半茶匙

步驟：

1.把雲耳浸軟、豆乾切條、薑切片，全部備用。

2.把豬肉用醃料醃約15分鐘，備用。

3.熱鑊爆香薑片，再放入雲耳和豆乾快炒。

4.最後放入肉絲和調味料，炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。