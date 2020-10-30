搶試PS5！Game迷必知4大「震」撼位

全城期待的PlayStation 5 (PS5)將於11月19日於香港發售，相信不少Game迷都考慮升級，日前SIEH就舉辦了一場試玩會，讓傳媒率先感受新機魅力，廢話少說，即睇以下試玩後感！

震撼位1︰科幻造型

PS5設有Ultra HD Blu-ray光碟機及數位版兩個Version ，試玩的是前者，尺寸390×104×260mm，重4.5kg，實物看比PS4巨型不少，幸好附有底座，座枱擺放不會佔用太多空間。外殼為黑白雙色，中間散熱孔旁是藍色氣氛燈，細心看流線型機身滿布「○✕△☐」浮雕，造型科幻，設計亦比歷代更富心思！如同上代，機前設有碟槽、開關及退碟掣，惟連接手掣的USB Type-A介面得番一個，並額外提供一個Type-C介面以連接其他配件。另外機背找到最新的HDMI 2.1接口，支援4K@120Hz、8K輸出、VRR等新顯像技術。

震撼位2︰速度聲浪

貴為次世代主機，PS5效能大升級，內建AMD Ryzen Zen 2處理器，時脈高達3.5GHz，並搭載16GB GDDR6記憶體及825GB SSD。在4K電視上開始遊戲《Sackboy A Big Adventure》，由主頁到Load入遊戲畫面僅需7秒左右，關卡加載速度也感覺快速，光影與3D圖形處理也十分流暢。另外，打機接近半小時，觸摸機身竟然完全不燙手，而且過程幾乎聽不到風扇聲音，上代為人詬病的廢熱及噪音問題似乎獲得改善。

震撼位3︰手掣操作

新手掣名為「DualSense」，光條由控制器上方改至觸碰板兩側，並以中間單、雙燈號代表玩家1或2，雙打唔使驚再撈亂手掣！雖然變得有肉地，但實測手感其實差唔多，特別是機背磨砂質感更重，某程度更為吮手。要彈的是PS按鍵由圓形變成Logo形狀，設計較為扁平，按壓感反不及以往實在。PS按鍵下方是全新的靜音鍵，輕按熄掉遊戲聲音，長按連手掣震動功能也一併關掉，達致完全消音。另外，今代以✕取代了○掣進行確定，有些玩家可能會覺得麻煩，但觀乎近年歐美Game也有此趨勢，有此所變其實是順應潮流。

震撼位4︰超強震感

除了外觀有所不同，手掣仲比以前更「震」得，內置的觸覺回饋(Haptic Feedback)技術會因應遊戲提供多元化觸感。試玩預載免費作品《Astro's Playroom》，游水會感受到波浪震動，沙灘行會有砂礫阻力，震動遍及手掣中心及兩邊手柄尖端，令人Feel到層次、力度與速度上的差別。此外，L2及R2鍵今回加入了自動調整觸發器(Adaptive Trigger)，帶來超像真阻力，例如拉弦射箭會有拉力、賽車扭軚有搶軚感，開槍更會自動狂震扮扳機，超級過癮！手掣另有吹氣、兩點感應式觸碰板等新玩法，唯一擔心是1,560mAh電量未必夠長時間玩，似乎買多個手掣穩陣！