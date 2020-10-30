撞人不顧而去　伊藤健太郎面臨5億日圓賠償

伊藤健太郎因撞車傷人後不顧而去被捕，演藝生涯恐隨時玩完。

23歲日本人氣男星伊藤健太郎，因撞車傷人後不顧而去，昨日被警方拘捕。他今早由拘留的灣岸警署送檢，現場約有50名記者追訪，坐在警方七人車後座的伊藤戴上口罩，容顏憔悴。

伊藤健太郎涉嫌於前日下午，駕車至東京涉谷外苑橋附近交叉點調頭時，撞向一輛電單車。車上的26歲男子手部擦傷，27歲女子則左腳骨折重傷，據知男傷者是前女團SND48的31歲前成員尻無濱冴美的胞弟。現場汽車紀錄拍到伊藤出事後，駕車不顧而去，逃走約150米後在紅燈位停車時，才被後面的汽車追上指摘，約數分鐘後才折返現場。他落口供時承認因受驚把車駛走。

伊藤現時手執約14份廣告合約，演出酬勞約2500萬至3500萬日圓(約185.5萬至259.7萬港元)。他出事後，部分廣告已停播，他早前為代言女性化妝品拍畢的新廣告，恐怕亦播出無期。由他擔任封面的小說雜誌，宣布臨時更換封面。他與男星中川大志合演12月播出的NHK電視台單元劇亦宣布換人重拍，估計賠償全額至少達5億日圓(約3710.5萬港元)。而伊藤主演原定12月公演的舞台劇《兩國花錦鬥士》，不排除中止演出，但暫時在會伊藤缺席下繼續綵排。

伊藤與緋聞女友山本舞香合演的新片《炸豬排DJ揚太郎》，今日在當地開畫。主角北村匠海今早臨時缺席富士電視台的直播節目宣傳，有指山本昨日眼腫腫開工，疑是得知男友被捕後曾經嚎哭。而有份演出《炸》片的伊藤谷友介及 Brother Tom，早前分別爆出吸毒被捕及不倫醜聞。