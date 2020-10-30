EXO燦烈爆醜聞後遭熟人數臭　粉絲要求退團

韓團EXO的27歲成員燦烈昨日驚爆偷食疑雲，自稱是其前女友的網民，發文大爆兩人拍拖3年發現男方偷食10多次，對象不乏女團成員、網紅及空姐等。

另一名網民A某昨晚亦發文數臭燦烈，聲稱是透過伯賢認識燦烈，並發文寫道：「燦烈，你太過貪心亦太有野心，曾跟你說要慎言，你卻說喜歡你的人就會喜歡你，但這是欺騙，你對喜歡、支持與愛你的人，卻連基本的尊重也沒有。」A某續寫道：「你該承認你沒有創作音樂的天份，周圍真正製作音樂的人見到你都會想笑你，你應該自覺，你曾說過只要有人妨礙你的音樂生活，便會殺了對方，現在看來你一定沒有想過她（指前女友）會錄音吧！」

A某又表示看到燦烈現在的情況，認為是報應：「你在責怪人之前應先好好反省自己，向你的朋友道歉吧！你以為打電話要求，我就會幫你護航？你以為打電話要求大家就會封口，拜託！請你清醒點吧！伯賢至少唔會好似你咁樣生活！」

此外，有粉絲團在網上發起聯署聲明，指燦烈被爆私生活淫亂後至今未有發表立場，粉絲難以容忍他繼續留在組合，要求他退團。