今次唔晒錶！余文樂借新辦公室晒價值1,500萬名畫

藝人余文樂向來係有品味之人，經常走在潮流嘅尖端，除咗衣着前衛，連收藏都唔惹少，不時喺社交網上大晒名車兼名錶，奢華生活令人羨慕！近日佢分享咗多張有份參與設計新辦公室裝修嘅相片，見主要以木質材料為格調，格局簡約，僅放置綠色植物作點綴。最為亮點則為辦公室牆上嘅畫作，原來係出自知名畫家George Condo手筆，呢位名畫家有被譽為本世紀最傑出畫家之稱，其作品多次與畢加索作品同台展出，相當巴閉。

2016年7月，Leonardo DiCaprio基金會舉辦嘅慈善拍賣上，George Condo嘅作品曾以近200萬美元（約1,550萬港幣）史上最高價格成交；2017年蘇富比拍賣會上，George Condo嘅作品《壓縮IV》（Compression IV，2011）更以400萬美元（約3,100萬港幣）成交，而George Condo嘅畫作亦曾於香港展出，2018年香港蘇富比舉辦嘅《Face-Off: Picasso / Condo》展售Condo作品價格區間在70萬至170萬美元之間。