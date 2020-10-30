【內有洋蔥】Kim Kardashian生日與亡父重聚？

美國真人騷女王Kim Kardashian於社交網透露天王老公Kanye West今年慶祝她40歲生日的特別厚禮，就係以3D全息投影技術（Hologram）將她的亡父Robert Kardashian Sr.在生日派對上與女兒重聚！

Kim於社交網上載亡父在其生日派對上「發言」的片段，並留言：「為了我的生日，Kanye送來我人生中最有心思的禮物。一個從天堂的特別禮物。我父親的hologram。實在非常活生生！我們在充滿情感下看了一遍又一遍。」

據知Kanye在老婆在大溪地小島舉行的生日派對期間帶領Kim、母親Kris以及三名姊弟Khloe、Kourtney和Rob到一間黑房並播放。令她們大為感動！條片片長3分鐘，亡父祝女兒生日快樂之外亦向她表示自己有幾替她驕傲，並表示自己對女兒步他後塵做律師而感興奮。場面十分感人！

Kim父親Robert是美國著名律師兼商人，90年代曾代表體壇巨星好友辛普森（O. J. Simpson）的謀殺案打官司，2003年因食道癌併發症離世。