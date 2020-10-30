眼霜不能亂用　6大陷阱你中招了嗎？

眼睛的狀態十分影響一個人的觀感，所以眼部護理相當重要，但亦要注意切勿做錯。（互聯網）

眼睛是一個人的靈魂之窗，更何況這一年更是口罩蓋臉只露眼，一旦出現問題就會非常突出礙眼。大大的黑眼圈看起來會冇厘神氣，出現眼紋更會破壞整個妝容，甚至令樣貌顯老，所以眼部肌膚問題一定要重視。有關眼部護理除了要選對適合自己的產品，使用方法其實也十分重要，用錯的話沒有效果還是小事，嚴重的還會加劇眼部肌膚問題。所以一定要正確使用眼霜，以下幾個「陷阱」絲打們一定要避開啊！

陷阱1：把面霜當眼霜使用

眼周肌膚要比面部皮膚更加纖薄脆弱，皮腺分布最少，所以並不是所有的面霜都適用於眼周，營養過高、成分過於刺激或會導致敏感和脂肪粒形成，有效成分的分子不夠小亦難以滲透。

陷阱2：精華和眼霜二選一

眼部護膚品和面部護膚品一樣都是各施其職，因此不是塗了精華就不用塗眼霜，反而搭配使用效果更佳。使用的順序與面部一樣是先精華再眼霜，以此鎖住精華的營養。如果要敷眼膜，則應在精華後、眼霜前進行。

陷阱3：眼霜只塗眼底

眼部護理其實不僅僅是眼下的肌膚，而是要圍繞着眼睛360度使用。化妝品的殘留、卸妝時的拉扯都會對皮膚造成傷害。上下眼皮是面部最早鬆弛老化的部位，而且隨着年齡增長，眼瞼下垂，眼睛會愈來愈小，所以從18至24歲就應該養成用眼霜的習慣。最好的護理範圍是眼下兩指寬、眼尾到太陽穴、上眼皮要超過眉骨。

陷阱4：眼霜只在晚上使用

有不少人認為白天要化妝所以就省略了塗眼霜這一步，但其實與面霜同理，化妝前塗眼霜一是為眼周護理，二是提供滋潤，防止卡粉，三是形成化妝品與皮膚之間的保護屏障，所以也不建議節省了這一步。但是塗完眼霜之後最好給予幾分鐘的吸收時間再上妝。

陷阱5：頻繁更換眼霜

雖然有人會說長時間使用同一種產品會令肌膚產生耐受性，但也不建議太過頻繁的更換，一是時間太短未必能達到相應的效果，二是容易對眼周肌膚造成刺激，三是眼霜會過期。一般來說，眼霜在開封後的半年至一年要使用完，過期的眼霜不但會失效，而且有機會會產生細菌，長期使用會增加患上眼疾的機會。

陷阱6：塗抹時太過用力

眼周皮膚非常的幼嫩，所以在塗抹眼霜時不能用力拉扯，容易導致眼紋的出現。正確的使用方法是用無名指取出綠豆大小的眼霜，用指腹來回揉搓加溫後塗於眼周，最後以手指360度輕輕拍打至吸收。一定要均勻塗抹，不然會容易導致皮膚不透氣。