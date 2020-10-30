同千嬅分享親子關係！林珊珊跟蹤個女拍拖嚇親

楊千嬅自家製的頻道節目「千言．萬煮」，最近一集找來林珊珊做嘉賓，二人分享與子女相處之道。「養兒一百歲，長憂九十九」，千嬅認為即使子女成人，為人母的始終有種牽掛。

兒子Torres年紀雖少，但在溝通過程中，令她有所得着。對於千嬅這個媽媽，珊珊覺得她既非虎媽，亦非佛系媽媽，因為她口硬心軟！珊珊自言是個喜怒無常的媽咪，有時忘記自己是媽咪身份比較好，如果常常以媽咪自居，便有很多規條出來，所以她會視女兒是朋友。千嬅則表示會用比較用寬鬆度對兒子，但有很多事要令他明白。

珊珊又分享了女兒一些相處點滴，她說：「細女野人十多歲拍拖，我偷偷跟住佢去街，但見到佢被男友親熱搭住膊頭，當時心諗咁唔掂喎！」回家後與女兒分享她的意見。另一次野人與男友在社交平台上，放出一張性感親熱照，她初時看見也很驚訝，不過後來覺得又幾吸睛，如果她自己年輕又有好身材，相信也會這樣影相。珊珊希望與女兒同步成長，直到自己老去，這是人生美麗的事！

千嬅笑指Torres用另類方法去監控她，因為他用工人姐姐的手機，開了一個家庭群組，並邀請部分家庭成員加入，希望從而得知有關她的事！珊珊笑言：「你唔使擔心Torres，你都係擔心自己多啲，因為你個仔已知道點樣去管理你嘅事！」對於兒子成才，她當然希望Torres成績考第一：「不過就算考包尾都唔會過分怪責，因為我當年讀書成績都試過失敗，最重要係知道自己點解包尾。」