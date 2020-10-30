葉巧琳節食勁減10磅　上演入行最性感一幕

歌手葉巧琳（Mischa）的新歌《二人份》延續一對靈魂伴侶變成愛侶後的親密關係，剖開女方的內心世界，Mischa說：「上集《一對一》講到女方返到屋企唔知發生咗乜嘢事，今次係兩個人飲完紅酒後發生咗關係，但起身之後究竟會係點呢？嗰種猜測，全因為仲爭咗『我愛你』呢三個字。」

MV找來湯駿業充當導演，為Mischa拍攝入行以來最性感的MV，並由Mischa於戲劇班認識的同學兼好友Justin擔任男主角，而拍攝前，導演跟她上了一些訓練，好等她以最性感火辣的一面演繹當中角色。Mischa說：「呢次MV尺度好大挑戰，既要露腿又要露腰，而且同Justin亦有好多親䁥嘅場口。呢個尺度已經係差不多係我嘅盡頭，如果唔係對我男友嚟講就唔係咁好。」被問到演出時可會尷尬？她笑言：「Justin係好專業嘅演員，演過好多MV，同佢演戲絕對冇尷尬，而且仲好Smooth！」

由於性感尺度大開，Mischa希望能以最佳狀態拍攝，她極速瘦身，以節食減去10多磅，不過她坦言這樣很不健康，她說：「拍攝前3星期開始減，去到拍攝嗰日更加冇食嘢，直到拍攝其中一個鏡頭我要食蛋糕，我係毫無懸念堅食落去，仲要食得好開心！其實我本來唔鍾意食甜嘢，但喺嗰一刻我一叉落去舐到忌廉時，感覺就好似置身天堂一樣！」雖然減得狠勁，但看到今次由形象、服飾、化妝以至髮型都是一個大改造。

今次拍攝MV時巧在疫情期間進行，她與工作人員也做足防疫措施，她回想道：「當時係第2波疫情稍退，但穩陣起見，現場所有工作人員都有戴上口罩，我同Justin拍攝前亦確保大家都冇發燒，然後一有空檔就用搓手液捽手，至於街景就係喺凌晨時份拍攝，所以街上係冇人嘅，不過一唔使埋位我哋都會戴番口罩。」說起疫情，Mischa表示今年有一半時間都不知道自己做過甚麼，所以能夠推出新歌，更可以完成MV拍攝，她已感到很安慰呢！