譚杏藍示範1件恤衫6種着法　唔再怕撞衫！

秋意味愈嚟愈濃之際，代表又係時候幫衣櫃轉季，發現啲衫着嚟着去都冇乜新意？歌手兼KOL譚杏藍（小花）近日就出咗條衣着片，示範1件恤衫都可以有6種着法，想知點配搭？咁就即刻去片﹗

小花一開始就見着住件黑色吊帶背心擺晒靚Pose，準備就緒，先講第一個着法，小花隨手拎起一件恤衫就左攝右攝，露少少纖腰不失性感，然後輕輕咁整理衫袖，完成！第二個着法就用番第一件恤衫，夠晒環保，但今次就唔係靠「攝」，而係靠「穿」，左穿右、右穿左咁，話咁快又得咗！第三、四個方法都係大同小異，只不過係整理嘅位置唔同，不過到第五個着法就非常特別，亦係唯一一個着法要出動兩件恤衫，將兩件恤衫啲鈕扣起再加條皮帶，一條不規則嘅恤衫裙就誕生啦！而最後一個方法，就係將件恤衫當連身裙，露到香肩之餘，加一對過膝長襪，仲可以大晒絕對領域。

小花受訪嗰陣就話可能關做藝人呢行事，每着完一件衫出活動都好易畀人認得，所以就諗諗啲新意思，仲話最近都有研究埋T-Shirt、長褲、甚至係鞋帶可以有咩唔同玩法，之後會再拍片同大家分享。