【移居英國】拆解BNO簽證　港爸媽「太空人」難做？

上星期（10月22日）英國剛更新了「BNO簽證」細節，確定 Hong Kong British National（Overseas） （BN（O））visa 將於2021年1月31日正式開放申請。持BNO簽證者，可進入及逗留英國30個月（之後可再續30個月）或5年，只要符合一定條件，住滿5年便可申請永居，永居12個月後可申請入籍英國。

持BNO簽證者可在英國工作或讀書，亦可使用NHS服務（英國國民健康服務），但不能取社會資助或津貼。今次更新，亦提及BNO人士18歲以下子女可免費入讀英國公立學校（State School），更明言16至19歲子女也可修讀當地一些培訓課程。

有關BNO簽證（Hong Kong British National (Overseas) (BN(O)) visa）申請

簽證必須一家申請？

凡具BNO資格人士（已過期或遺失亦可）及其近親，皆可申請BNO簽證，如沒實體BNO護照，亦須持另一本有效護照給貼上Visa。有關「近親」定義，除了必須經常同住，也包括未婚並有意結婚之伴侶、18歲以下子女、1997年7月1日或之前出生子女（也包括他們的配偶和子女），以及高度依賴申請者生活之家人，包括其父母、祖父母及兄弟姊妹，條件相當寬鬆。最重要是，以上定義之「家人」必須要跟具BNO資格者一家申請簽證，如沒一起申請，日後將不能再申請團聚。

BNO父母能「太空人」移民嗎？

基於上述「一家申請」要求，網民立即「爭拗」如配偶或家人同樣擁有BNO是否也必須「綑綁式」一起申請簽證？按條文理解，一家申請是指沒BNO資格的家人，必須跟合BNO資格者一起申請。如配偶 / 家人已具BNO資格，應不受此限。

但最多父母關心，其實是否能以「太空人」方式移居英國，由父 / 母先帶孩子去英國讀書，另一方留香港繼續搵錢。依據更新資料中這一句「Children under 18 should apply with both of their parents, although there are some exceptions.」理解，沒BNO資格的18歲以下子女，必須要跟父母一起申請，換言之「太空人」實行有難度。但最後一句「部分可例外」是指甚麼情況？一起申請後父母是否必須要同時入境？這些「疑問」也許要等日後更詳細的公布。

申請BNO簽證費用

是次公布也包括BNO簽證的相關費用。首先是簽證費，申請30個月BNO簽證費用是£180（約HK$1,800），5年BNO簽證費就是£250（約HK$2,500），相比英國其他簽證可算非常便宜。

不過BNO簽證者亦必須繳交IHS（移民健康附加費）才能享用英國的NHS（英國國民健康服務）。30個月簽證 - 成人£1,560（約HK$15,600）/ 18歲以下£1,175（約HK$11,750）。5年簽證 - 成人£3,120（約HK$31,200）/ 18歲以下£2,350（約HK$23,500）。舉個例子，如父母帶同1名18歲以下子女一起申請5年BNO簽證，就須要一次過繳交（£250 x 3）+（£3,120 x 2）+ £2,350 = £9,340 ，即約HK$93,400，入境前必須作好預算。

其他BNO簽證申請要求

除了申請資格，申請BNO簽證尚有以下3個要求：

（一）居住地點要求

BNO簽證可在英國境外或境內申請，如在境外申請，申請者與家人必須通常居住在香港；如在英國境內，申請者與家人就必須通常居住在香港、英國、澤西（Jersey）、 根西島（Guernsey）或馬恩島Isle of Man）等其中一處。

（ 二）財政能力要求

申請BNO簽證，你必須擁有足夠支持你及家人在英國生活6個月的財政能力，並能提供相關證明，例如銀行月結單等，如獲當地親友在房屋或財務上的資助，也必須提供證明。若你在英國境內已居住超過1年，便可豁免以上要求。

（三）肺結核病檢測

如申請者通常住在香港，或住在英國境內（包括澤西、 根西島、馬恩島英國屬地）少於6個月，便須提供被認可之肺結核病 Tuberculosis （TB）之檢測證書。如英國境內已居住超過6個月以上可獲豁免。在英國及其他國家（包括香港）被認可之檢驗中心名單，可瀏覽以下英國政官方網址查詢。

肺結核病檢測 - 英國認可之檢驗中心名單