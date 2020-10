【移居英國】拆解BNO簽證　港爸媽「太空人」難做？

上星期(10月22日)英國剛更新了「BNO簽證」細節,確定 Hong Kong British National(Overseas) (BN(O))visa 將於2021年1月31日正式開放申請。持BNO簽證者,可進入及逗留英國30個月(之後可再續30個月)或5年,只要符合一定條件,住滿5年便可申請永居,永居12個月後可申請入籍英國。

持BNO簽證者可在英國工作或讀書,亦可使用NHS服務(英國國民健康服務),但不能取社會資助或津貼。今次更新,亦提及BNO人士18歲以下子女可免費入讀英國公立學校(State School),更明言16至19歲子女也可修讀當地一些培訓課程。

有關BNO簽證(Hong Kong British National (Overseas) (BN(O)) visa)申請

簽證必須一家申請?

凡具BNO資格人士(已過期或遺失亦可)及其近親,皆可申請BNO簽證,如沒實體BNO護照,亦須持另一本有效護照給貼上Visa。有關「近親」定義,除了必須經常同住,也包括未婚並有意結婚之伴侶、18歲以下子女、1997年7月1日或之前出生子女(也包括他們的配偶和子女),以及高度依賴申請者生活之家人,包括其父母、祖父母及兄弟姊妹,條件相當寬鬆。最重要是,以上定義之「家人」必須要跟具BNO資格者一家申請簽證,如沒一起申請,日後將不能再申請團聚。

BNO父母能「太空人」移民嗎?

基於上述「一家申請」要求,網民立即「爭拗」如配偶或家人同樣擁有BNO是否也必須「綑綁式」一起申請簽證?按條文理解,一家申請是指沒BNO資格的家人,必須跟合BNO資格者一起申請。如配偶 / 家人已具BNO資格,應不受此限。

但最多父母關心,其實是否能以「太空人」方式移居英國,由父 / 母先帶孩子去英國讀書,另一方留香港繼續搵錢。依據更新資料中這一句「Children under 18 should apply with both of their parents, although there are some exceptions.」理解,沒BNO資格的18歲以下子女,必須要跟父母一起申請,換言之「太空人」實行有難度。但最後一句「部分可例外」是指甚麼情況?一起申請後父母是否必須要同時入境?這些「疑問」也許要等日後更詳細的公布。

申請BNO簽證費用

是次公布也包括BNO簽證的相關費用。首先是簽證費,申請30個月BNO簽證費用是£180(約HK$1,800),5年BNO簽證費就是£250(約HK$2,500),相比英國其他簽證可算非常便宜。

不過BNO簽證者亦必須繳交IHS(移民健康附加費)才能享用英國的NHS(英國國民健康服務)。30個月簽證 - 成人£1,560(約HK$15,600)/ 18歲以下£1,175(約HK$11,750)。5年簽證 - 成人£3,120(約HK$31,200)/ 18歲以下£2,350(約HK$23,500)。舉個例子,如父母帶同1名18歲以下子女一起申請5年BNO簽證,就須要一次過繳交(£250 x 3)+(£3,120 x 2)+ £2,350 = £9,340 ,即約HK$93,400,入境前必須作好預算。

其他BNO簽證申請要求

除了申請資格,申請BNO簽證尚有以下3個要求:

(一)居住地點要求

BNO簽證可在英國境外或境內申請,如在境外申請,申請者與家人必須通常居住在香港;如在英國境內,申請者與家人就必須通常居住在香港、英國、澤西(Jersey)、 根西島(Guernsey)或馬恩島Isle of Man)等其中一處。

( 二)財政能力要求

申請BNO簽證,你必須擁有足夠支持你及家人在英國生活6個月的財政能力,並能提供相關證明,例如銀行月結單等,如獲當地親友在房屋或財務上的資助,也必須提供證明。若你在英國境內已居住超過1年,便可豁免以上要求。

(三)肺結核病檢測

如申請者通常住在香港,或住在英國境內(包括澤西、 根西島、馬恩島英國屬地)少於6個月,便須提供被認可之肺結核病 Tuberculosis (TB)之檢測證書。如英國境內已居住超過6個月以上可獲豁免。在英國及其他國家(包括香港)被認可之檢驗中心名單,可瀏覽以下英國政官方網址查詢。

肺結核病檢測 - 英國認可之檢驗中心名單