講到眼濕濕！陳詩欣宣布離開娛樂新聞台

有「一件頭女神」之稱的陳詩欣（Eunice）一直以主持綜藝節目為主，今日佢喺社交網宣布離開效力3年的娛樂新聞台，雖然聽日先係Last day，不過佢今日已經同一班夥伴包括陳婉衡、蘇可欣、周奕瑋合照留念。佢表示：「我畢業了！多謝娛樂新聞台3年來嘅照顧，這3年間學到好多嘢，由不擅長用言語表達自己的女孩子，變成牙尖嘴利。天天都跟你們鬥嘴的輕熟女，多謝我一班好同事嘅訓練，雖然我離開娛樂新聞台，但應該好多時間喺公司會碰面，所以不用太掛住我。」Eunice受訪時表示：「係呀，我畢業啦！嚟緊會全力拍《姊妹淘》，同埋新嘅綜藝節目。」暫時她的工作都在綜藝方面，未知明年會否有機會拍劇。

Eunice坦言心情捨不得，她說：「我知道明日先係Last day，但愈近就愈唔捨得我班好同事，今日我都有派散水餅，好多同事先知我今日走，佢哋都好驚訝，我一直以為身邊啲同事係知道，原來佢哋係唔知，（你有冇喊？）我冇喊，但依家講講吓都有啲眼濕濕。」3年來她主持節目，甚少在錄影廠影相，最後時段好多同事把握機會一齊影相留念：「我覺得好窩心，有啲同事都眼濕濕，我都有安慰佢哋，我話唔使，我都係喺TVB度，只不過離開娛樂新聞台。」