【令人擔心】為情消瘦！張惠雅皮包骨得番85磅

現年32歲、前組合HotCha成員張惠雅（Regen）瘦到皮包骨，體重僅得85磅。她在社交網上載着住粉紅色bra top照，連鎖骨都凸出來。素顏的她一臉憔悴，好多網友都留言指她實在太瘦。

有指她為情消瘦，因為Regen早前亮相電視節目《吃掉前男友》，自爆拍攝前剛與細她8年的台灣男友分手，她直認分手後一直對度依依不捨，曾經主動搵過番對方，不過最後兩人斷聯，因為她被對方「封鎖」！

Regen之前已經在其平台指知道自己瘦到好殘，更有人問她點樣減肥，令她感到尷尬，她指其實失戀就瘦，更講過：「我失戀後終日躺於床上不吃不喝了一段時間。」

她回覆東網說：「我有食嘢呀，食番好多嘢，因為呢排太忙，因為喺長州開舖啲嘢全部自己一個搞，所以頻頻撲撲，到時大家多啲嚟我舖頭我就好開心。」有傳她有抑鬱病，她坦白說：「抑鬱係我10年已經有，抑鬱好難話會好番，依家做番嘢會睇住番自己情緒，（關唔關失戀事？）都唔太關事啦，自己情緒一向唔穩定，我會慢慢學習調節，我都知太瘦，依家準備搞埋啲嘢衝去食飯，好餓呀！」

舊隊友張紋嘉（Crystal）表示日前有見過Regen，她說：「我上個禮拜同佢做嘢，佢係瘦咗，我都有關心佢，佢有講過佢胃口細咗，但佢心情又冇咩，都唔錯幾好，大家有傾有講，可能佢太忙新舖，又唔多覺佢情情緒病。」