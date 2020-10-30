本日日本：旭山動物園協力　入住北極熊主題房

提起北海道的熱門景點，旭川市旭山動物園可算是人氣之選，於這個日本最北的動物園可以看到動物明星北極熊和企鵝，啱晒親子旅遊。而星野Resort OMO7旭川最近就推出了一個以北極熊為主題的客房，30平方米的房間，由室內設計以至用品處處都可以找到北極熊的蹤迹。例如床罩便是毛茸茸的北極熊模樣，還有牙刷座、手機座、房匙及拖鞋都是牠的樣子，並放有以北極熊為主角的書本。更令女生們心動的是房內擺放了勁多北極熊毛公仔，當然要影多幾張相留念啦！Check Out時如果能準確告訴職員房內北極熊的數目，可能會有額外驚喜添！除了布置吸引，房內更貼有由旭山動物園協力製作的教材，講解北極熊及其他動物的生態，讓遊客出發動物園前可先預習一下。北極熊主題房即日起接受預訂，11月1日起可入住，房租每晚每位7,500日圓起（約HK$555起）。

星野Resort OMO7旭川

地址：北海道旭川市6条通9丁目

房價：北極熊主題客房每晚每位7,500日圓起（約HK$555）