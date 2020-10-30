最「熊」聯名　「1460 REMASTERED」接棒登場

為慶祝經典靴款1460面世60周年，英國鞋履品牌Dr.Martens由今年1月開始率先邀請A BATHING APE打頭陣聯名合作，為這個橫跨整個年度的1460 REMASTERED聯名企劃掀開序幕，及後每月就有一個友好品牌聯名合作，不經不覺此聯名企劃都開始進入倒數階段。今個10月就輪到日本著名玩具廠牌MEDICOM TOY接棒登場，最特別的是雙方除了攜手設計一款1460 REMASTERED靴款外，更特別推出6款100% BE@RBRICK（每款獨立購買），每隻BE@RBRICK的設計靈感就正是代表Dr.Martens的每一個10年，相當具收藏價值。

MEDICOM TOY x Dr.Martens 1460 REMASTERED設計沿用最經典的黑色8孔靴款輪廓，於鞋身皮革表面壓印上凹凸質感的BE@RBRICK圖案，鞋踭及鞋裡亦加入絨面細節營造對比效果，而金屬鞋帶扣及靴筒外側均有加入「@」標誌點綴，隨靴款更附上篷鬆的紅色及藍色鞋帶以供替換，將BE@RBRICK辨識度的細節加載其中。除靴款外，雙方更特別製作了6款100% BE@RBRICK，將Dr.Martens於過去每一個10年的潮流演變融入造型可愛有趣的小熊（10月31日推出）。