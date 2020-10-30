陳奕迅體驗做青山院友：成日畀人話我要入嚟

歌手陳奕迅（Eason）為電台節目擔任主持，提高觀眾對精神健康的認識，以及理解精神病患者和照顧者所面對的困難。首集將於周日播出，預告片中見到Eason到青山醫院探訪，體驗病人的日常生活，他向醫生自嘲：「要入嚟拎藥，因為我成日都畀人話要入嚟（接受治療）。」之後他更參觀牆身全是軟墊的「啤房」（隔離室），幻想病人難以控制自己時，被關在房內冷靜的狀況。他嘗試撞埋軟牆，又反思自己，自爆曾向太太，更多的是向媽媽發脾氣，後來因發現鬧錯咗而感到內疚，所以理解到精神病患者，也會因傷害別人而感到自責、羞愧。

當日Eason亦一嘗「醫院餐」，在醫院飯堂與醫護及患者一起午餐，他感到飯堂氣氛很和諧，大家亦很有規律，表示：「好似去咗Boarding School（寄宿學校）。」事後他亦有所體會地表示：「我覺得呢度仲正常，因為出面太唔正常喇。」而另一日，Eason來到茶餐廳廚房，與精神病康復的員工一起製作食物，幾位夥計見到偶像感到靦覥，後來Eason一邊唱他們愛聽的歌曲，一邊等菠蘿包出爐，聆聽他們工作的趣事。