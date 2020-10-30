﻿【美女饕廚】巴黎小餐館篇

今次帶大家到法國巴黎一間小餐館品嘗驚喜星級晚宴。（作者提供）

今次為大家介紹的是來自巴黎名廚之一的杰弗羅伊‧梅拉德（Geoffroy Maillard），憑藉他在蒙馬特（Montmartre）的法國小酒館（La Table d'Eugene）於巴黎18區的法國小餐館，獲得了米芝蓮一星，甚至連法國總統本人都經常光顧，他特別對這種小巧而私密的餐廳感到非常滿意呢！我和朋友在晚上準時到達，點了廚師推介餐單。

首先，來了番茄凍清湯（Tomato Consommé)，裏面是沙丁魚和白蘿蔔配乾葱粒和陳年黑醋，非常清新開胃。之後是煙熏新鮮軟芝士配自家製香腸，以及融合了蛋黃醬和松木口味的西瓜，味道豐富，大大刺激味蕾。

第三道菜是煎帶子，配甜菜根、櫻桃、杏仁、黃瓜、奶油泡泡和橄欖泥醬。之後，我們進入第四道菜，是用柚子羅勒汁做的紅蝦意大利飯，十分大膽的配搭，但味道出奇地夾，更能凸顯紅蝦膏的甘香。

第五道菜是鱸魚柳，搭配粟米、薄荷、香菜、醃製黃蘿蔔、豌豆和希臘酸奶醬。而第六道菜是鴨胸配黑加倫子，黑蒜加芝麻醬，鴨胸三成熟，肉質鮮嫩可口，散發煙熏香氣，帶獨特性的酸甜和鹹味。

在餐廳享用晚膳，可以說整晚都十分驚喜！隨後是番紅花梨雪糕，配鮮橙和焦糖椒，看得出用了很多心機挑選食材和突破口味。

最後一道甜品是將熱的朱古力醬倒在冰凍的球體上，將其慢慢融化，榛子黑朱古力雪糕和牛奶朱古力醬完美融合，以微妙的變化作結尾。

離開前大廚過來打招呼，我當然要讚美一番，還大膽地問他是否可以走進他的廚房參觀一下，希望可以見識到他們如何運作。廚房雖然很小，但是井井有條，能在如此狹小的空間裏炮製出如此精緻而變化多端的菜餚，令我深感佩服。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）