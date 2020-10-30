投資百萬一度停業　盧頌恩拉客按摩冚番條數

香港開電視藝人盧頌恩（妹頭）投資7位數字，在何文田開設按摩店，但5月中開舖2個月後，即因第三波疫情嚴重，而停業2個月，直到上月疫情紓緩才復業。平日妹頭不用為開工，就會瞓身在舖頭打躉，由招呼客人、介紹按摩服務，甚至在店外派發傳單也親力親為，相當勤力。

原來今次是妹頭第一次做生意，創業全憑一股衝勁，講到創業投資那麽大，她說：「呢單嘢係任性嘢，首先自己好鍾意按摩，初時以為係小本生意，就係第一次做生意，先會盲舂舂投資咁多，哈哈。自己對裝修好執着，裝修都落重本，不過，好多客人就係鍾意呢度乾淨、寧靜，門面唔似按摩似Cafe喎。」

妹頭創業遇上最大的難關並不是因疫情停業，而是裝修初期遇人不淑，爛尾收場，令到她相當困擾，慶幸後來已經解決，復業後被報復式消費，她說：「停業2個月冇乜擔心，因為嗰股衝勁令到你唔擔心，停業反而有機會調整吓營運，復業好好彩遇到報復式消費，呢排房嘅預約已經爆晒。」

妹頭笑言不懂得計數，但有信心生意能夠半年回本，亦因反應好已有開分店的構思，她說：「其實係班按摩師傳想我開分店，因為我哋係年輕化管理講人情味、自由度大啲、大家合作得好開心。可能第2間會揀港島區開，終極目標最好18區都有一間啦，哈哈。」