Keep得勁好！歐倩怡出關同郭晉安對唱

藝人郭晉安和歐倩怡一同現身《流行經典50年》，首次夫妻檔同台合唱，歐倩怡挑選《萬千寵愛在一身》，實行Sweet爆全場，郭晉安透露是薛家燕邀請老婆出關，兩人都大叫緊張，歐倩怡說：「因為依家甚少唱，有啲緊張，咁耐冇喺幕前，冇返TVB都十幾年，今次係超緊張，入嚟時都唔記得啲路點行，差啲迷路。」郭晉安說：「我都未試過咁緊張，拍一場好難嘅戲都冇咁緊張，累大家NG，導演畀咗意見，始終我哋唔係做緊戲，希望畀人一種Sweet啲感覺。」

老夫老妻對唱情歌，會否有尷尬？歐倩怡講笑會扮看不到老公，會對着空氣唱，怕忍不到笑。郭晉安不忙讚老婆：「我滿意佢表現，佢本身係歌手，我真係業餘，有佢喺度我定啲。（下次再合唱過？）可以，睇吓觀眾鍾唔鍾意先。」下次會否揀倩怡的經典歌《櫻桃小丸子》主題曲唱時，歐倩怡笑說不抗拒，還講笑叫老公扮「花輪」。

對於倩怡樣貌身材都保養得宜，郭晉安不禁甜笑說：「因為有我喺度，講笑，佢鑽研營養，讀緊碩士，食物和運動各方面好有心得，要全家跟佢食。（要你食得好清淡？）所以我好鍾意返工，好鍾意食公司餐廳和食飯盒。」

黎芷珊咽哽悼錢國偉

同場的藝人黎芷珊，對於好友金牌監製錢國偉（Wilson），於周二（27日）離世，甚為傷心。她受訪時表示稍後會落實喪禮的日期、治喪委員會名單，亦會出訃聞。講到Wilson生前的病情時，她更一度講到咽哽，眼紅紅。她透露這幾天都與Wilson太太陳宛蔚保持聯絡，讚對方是堅強女人：「佢不停唸經，見佢瘦咗，好慘，有啲手續我都陪佢去辦。（佢經濟有冇問題？）遲啲先講，經濟支柱係Wilson，太太一直冇做嘢，係有一定需要，我哋成班會幫手。」