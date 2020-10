每逢假期大家會有咩娛樂呢?去郊遊定食餐好?其實假日一朝早,最好嘅娛樂梗係先嚟個四級活動,跟住玩乜都零舍開心。如果冇Idea嘅話,今次就介紹三套作品畀大家,一於嚟個假日開心早場啦!

春光誘惑

放假個人輕鬆晒,性幻想自然更澎湃!各位男士有冇諗過,假日朝早上會見到個冇着底褲嘅索女呢?由Private炮製嘅作品《No Panties in Public》,正係以呢種春光誘惑作主題,令男士嘅慾望大爆發。由四仔名導Kaizen XXX執導,並搵嚟Ella Hughes、Alessandra Jane、Ania Kinski等青春脫星演出,雖然係零劇情,但見到呢班索女喺公眾地方大玩無底洩春光,夠晒香艷,當佢哋遇到心儀男士時,更會將行動升級,勾引對方激戰連場。

朝氣勃勃

爛瞓男友假日唔願起身活動,女友有乜方法叫醒佢呢?不妨睇吓套由四仔名廠Wicked Pictures推出嘅《Fxxx You Up》,片中囡囡以相當另類嘅方法,令男友晨早朝氣勃勃,就係用非凡口技嚟喚醒對方,跟住再嚟番場激情四射嘅床戰,包保對方醒神晒!由Kenzie Taylor、Karla Kush、Ana Foxxx等15位脫星演出,陣容強勁,加上連場激烈嘅肉搏場面,片長達4小時亦絕冇冷場,極盡官能刺激。

一王兩后

一對一嘅床戰未夠滿足?咁兩個索女打孖嚟個三人混戰又如何?呢套由Seven Sins推出嘅《Two To Do》,睇片名就知主打一王兩后為賣點,搵嚟Dominica Phoenix、Rachele Richey、Rossella Visconti等6位脫星演出,全片分為6個單元故事,當中以Dominica Phoenix主演嘅一段最過癮,講述佢喺假日清晨突然慾火焚身,於是跟同居男友啪啪啪,點知住喺隔籬房嘅好姊妹聽到佢嘅呻吟聲,亦起慾火,結果一場三人大戰就咁開始,場面勁香艷!

碟評

假日睇四仔,梗係要滿足性幻想,而講到性幻想,主打露出嘅《No Panties in Public》絕對係首選,尤其係演出嘅脫星個個都露出誘惑神情,極之挑逗!想有個美妙嘅起床體驗,《Fxxx You Up》玩激情晨操主題,加上迷人又銷魂嘅叫床聲,實在不俗錯過。如果覺得以上兩套作品未夠刺激,咁《Two To Do》嘅性愛三人行應該係最佳選擇,最重要係佢兼顧埋劇情,係一部官能刺激與戲味並重嘅作品。