每逢假期大家會有咩娛樂呢？去郊遊定食餐好？其實假日一朝早，最好嘅娛樂梗係先嚟個四級活動，跟住玩乜都零舍開心。如果冇Idea嘅話，今次就介紹三套作品畀大家，一於嚟個假日開心早場啦！

春光誘惑

放假個人輕鬆晒，性幻想自然更澎湃！各位男士有冇諗過，假日朝早上會見到個冇着底褲嘅索女呢？由Private炮製嘅作品《No Panties in Public》，正係以呢種春光誘惑作主題，令男士嘅慾望大爆發。由四仔名導Kaizen XXX執導，並搵嚟Ella Hughes、Alessandra Jane、Ania Kinski等青春脫星演出，雖然係零劇情，但見到呢班索女喺公眾地方大玩無底洩春光，夠晒香艷，當佢哋遇到心儀男士時，更會將行動升級，勾引對方激戰連場。

朝氣勃勃

爛瞓男友假日唔願起身活動，女友有乜方法叫醒佢呢？不妨睇吓套由四仔名廠Wicked Pictures推出嘅《Fxxx You Up》，片中囡囡以相當另類嘅方法，令男友晨早朝氣勃勃，就係用非凡口技嚟喚醒對方，跟住再嚟番場激情四射嘅床戰，包保對方醒神晒！由Kenzie Taylor、Karla Kush、Ana Foxxx等15位脫星演出，陣容強勁，加上連場激烈嘅肉搏場面，片長達4小時亦絕冇冷場，極盡官能刺激。

一王兩后

一對一嘅床戰未夠滿足？咁兩個索女打孖嚟個三人混戰又如何？呢套由Seven Sins推出嘅《Two To Do》，睇片名就知主打一王兩后為賣點，搵嚟Dominica Phoenix、Rachele Richey、Rossella Visconti等6位脫星演出，全片分為6個單元故事，當中以Dominica Phoenix主演嘅一段最過癮，講述佢喺假日清晨突然慾火焚身，於是跟同居男友啪啪啪，點知住喺隔籬房嘅好姊妹聽到佢嘅呻吟聲，亦起慾火，結果一場三人大戰就咁開始，場面勁香艷！

碟評

假日睇四仔，梗係要滿足性幻想，而講到性幻想，主打露出嘅《No Panties in Public》絕對係首選，尤其係演出嘅脫星個個都露出誘惑神情，極之挑逗！想有個美妙嘅起床體驗，《Fxxx You Up》玩激情晨操主題，加上迷人又銷魂嘅叫床聲，實在不俗錯過。如果覺得以上兩套作品未夠刺激，咁《Two To Do》嘅性愛三人行應該係最佳選擇，最重要係佢兼顧埋劇情，係一部官能刺激與戲味並重嘅作品。