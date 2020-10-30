同霆鋒感情有變？王菲孖嫩男出雙入對

王菲與謝霆鋒2014年復合後，感情一日千里。惟近日王菲多次被拍到與一名叫Ryan的男子出雙入對，剛巧她與霆鋒又少有互動，隨即引起外界不少揣測。

天后王菲與謝霆鋒復合後感情相當穩定，惟近日網上流出一組王菲頭戴帽子、身穿大衣，與一名工作人員現身機場的相片，結果有網民「揭開真相」再上載一張「完整圖」，並留言表示：「果然還是有Ryan」。從完整圖中所見，同行確實多了一名平頭裝的年輕男子。

消息曝光後，網友翻查資料，發現所提及的Ryan不時陪伴王菲左右，更多次同框亮相，包括王菲9月時進行網上唱歌直播，見Ryan陪伴在側；而10月初王菲參加北京草莓音樂節時興奮過度遺失手機，Ryan亦有在旁；另外還有1次兩人被拍得現身KTV房唱歌的相片。加上王菲與男友謝霆鋒近期鮮有互動，立即引起不少揣測。

追星追到變好友

有網友提供了Ryan的社交帳戶，發現當中不少藝術性頗高的攝影作品，他在帳戶中亦不時轉載王菲的相關新聞，更收藏了不少王菲的專輯。日前，他更上載了10年前王菲在上海舉行演唱會的門票，留言：「今天再回看這10年，跟做夢一樣​​​​。」

有指Ryan其實很久以前已是王菲的忠實粉絲，不時四出追看王菲的巡迴演唱會，拍下了不少美圖而引起王菲注意，現在已是王菲最好的朋友之一，更指他其實已有對象。而Ryan亦曾參與了2016年王菲幻樂一場演唱會的攝製工作，獲得好評。