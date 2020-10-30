結城乃乃　重口味E神

結城乃乃青春可愛，萌系面孔人見人愛。（互聯網）

日本AV女優為咗延長自己嘅女優生涯，而需要不斷轉型，演出風格亦會愈來愈重口味，所以不難見到好多出道逾10年嘅女優，演出作品激到極致。不過，結城乃乃雖然係一位可愛嫩口妹，但係風格已經相當重口味，而且仲樂在其中添！

清新可人

唔知大家有冇發覺，近期肯接受重口味演出，如SM、二穴中出等場面嘅女優愈來愈少，咁亦不出為奇，現時好多女優都刻意保留形象，皆因拍重口味場面搞到花容失色，又真係返唔到轉頭，所以想搵番個好似水菜麗咁，又靚女又可愛又肯拍重口味作品嘅女優真係幾難，好彩，仲有結城乃乃。

今年24歲嘅乃乃樣子清新可人，面圓圓夠晒可愛，雙眼仲好精靈明亮添！身材方面，佢比水菜麗更為高挑，肉地亦更嫩白剔透，而上圍一對E奶亦分量十足，仲有美股又圓又大且表面光滑，好吸引！然而，如此優質嘅乃乃卻鍾意脫離常規，樂於接受重口味演出，真係估佢唔到！

甘願被玩弄

乃乃喺2018年出道，以AV廠Ideapocket專屬新人身份登場，表現相當悅目，一來以可愛面孔扮演各種妹系角色，的確係夠晒入型入格，二來表演潮吹功夫時，每每都噴出大量水花，令人睇得無比興奮。

之後，乃乃轉去AV廠Attackers發展，相信AV迷都知道呢間廠係出名唔會憐香惜玉嘅愉虐系作品專家，所以乃乃就參與好多重口味嘅演出，被麻繩綁起，又或被成班男優玩弄，甚至出賣後花園，搞到淚流披面，真係我見猶憐！不過，從乃乃嘅社交網中可以見到佢對於演出重口味作品，唔係逼於形勢，而係樂受其中，睇嚟阿妹真係好鍾意被男人玩弄喎！

結城乃乃經常都會喺社交網上載性感自拍照，大家可以從中欣賞到佢白滑嘅肉體以及可愛甜美嘅面孔，粉絲們千祈唔好錯過喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：34E-24-34