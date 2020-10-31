吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：納財、狩獵、捕捉

忌：出財、理髮、修倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 若感到焦躁不安的話，不妨開心見誠，直接和長輩及伴侶好好談一談！

牛：↓ 是日沖煞，小人在放暗箭，滿口仁義道德的人，愈要防備，萬事小心。

虎：→ 與人相處最重要是懂得溝通，愈是蠻橫愈容易出錯，要有協調的精神呢！

兔：↑ 今天耳聰目明，做起事來得心應手，好好利用今天好運氣，萬事也順心。

龍：→ 有許多意想不到的追求者出現，但似乎都不會有甚麼結果，只白忙一場。

蛇：→ 努力取得成果，切忌自以為是，前路還有不少挑戰等着你！金色助運勢。

馬：★ 金錢運不錯，荷包脹脹，不如計劃旅行、購物，一來可減壓，二來可增運。

羊：↓ 今天心情極低落，振作不起來，做任何事情都極之不順心，快休息一下！

猴：→ 財運很不錯，購物時只要稍微講價便會有所收穫，大大減低消費數字呢！

雞：→ 感到工作索然無味，機會將會降臨，忍耐是致勝的第一步，會有新轉機。

狗：→ 金錢運勢大好，有橫財進帳，彌補你前一陣子的投資損失。紅色能助運。

豬：↑ 別刻薄自己，該買的就買，當送份新年禮物給自己，讓自己開心一些吧。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：戀愛運較佳，宜計劃展遠未來。但偏桃花較重，親子及感情關係不穩宜注意溝通。

金牛：體能暢旺，工作運佳，事業運亦佳，利爭取上位及長遠發展，宜保持積極與進取。

雙子：人緣及桃花運極佳，單身朋友多社交，可望招引戀愛良機，宜善用公餘多社交。

巨蟹：情緒回穩，家庭運佳，無後顧之憂，工作及財運亦回升不少，有利開單、簽約等。

獅子：辭令及思考力暢旺，在學或在職，表現將更理想。多交流，有利增進與伴侶感情。

處女：財運佳，鬥志和士氣不俗，有利開單、簽約等。但精神及體能稍遜，宜爭取休息。

天秤：人氣極佳，情緒不俗，親子及感情關係回穩，多注意溝通情況，相處將更為融洽。

天蠍：精神狀態極佳，事業及家庭運回穩不少，有利處理家事及投入工作，有利謀事等。

人馬：體能回穩，工作及社交運轉佳，人事互協有助維持進度，宜善用人脈，爭取業績。

山羊：事業極佳，議價力較強，求職、轉職、謀事、開單、簽約等，宜積極把握好時機。

水瓶：人氣稍佳，出勤、公幹及海外項目等，貴人助力較強有助維持進展，宜積極行事。

雙魚：身心狀態不穩的朋友，體能理應持續轉佳之中，檢討及重整生活習慣，可助改善。

預測：下周大市，交投氣氛或較反覆。