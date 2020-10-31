【追女大法】湯怡爆男伴借「鬼」過橋摸黑親近

關智斌、衛詩雅、湯怡、李靖筠、艾妮、楊天宇日前雲集英皇戲院（將軍澳康城）參觀，盛讚設備、環境均屬5星級，眾人邊歎美食邊傾偈。談到睇戲的趣事，湯怡笑言有男友人約她睇鬼片，而衛詩雅亦大爆在戲院獻上「初吻」！

作為第6間英皇戲院，選址登陸「The LOHAS康城」，一班藝人關智斌（Kenny）、衛詩雅（Michelle）、湯怡（Kathy）、李靖筠、艾妮、楊天宇當然第一時間去參觀，他們大讚戲院環境舒適，再配以最新Sony 4K Laser投影系統、Dolby杜比7.1音響，簡直置身拍戲現場一樣！

眾人工作各有各忙，今次難得聚首，當然要傾餐飽，他們邊歎戲院精心炮製的美食邊傾偈。提到不少男仔都愛約心儀女仔去睇鬼片博摸黑親近， Kathy笑言亦有男性朋友出此「絕招」：「會特登約去睇（鬼片），不過我都覺得同男仔去睇呢啲戲，個心會定少少，我亦絕對唔會自己去睇，同埋會揀日頭入場。」

Kathy又笑談自己的「黑」歷史，原來她曾經想做歌手，但可惜歌聲未能達標，最終歌星夢碎：「未正式出道之前，我學咗唱歌、跳舞2年，當時仲有2個女仔，公司原本想我哋以音樂組合出道，但可惜去過幾次試音，結果都係『唔係嗰回事』，跳舞又畀人話似耍太極，最後就打消咗念頭，返咗內地拍電視劇，當時佢哋仲幫我哋起咗個花名叫『煎釀三寶』。」經過如此一役，她至今唱歌仍有所恐懼，就算同朋友唱K都只是齋坐唔唱，不想「魔音」嚇親大家，不過她覺得做人應該「邊度跌低，邊度企番起身」，所以現在都想重拾音樂夢， 克服自己的恐懼。

衛詩雅初吻又甜又驚

而Michelle入行至今都相當拚搏，為演戲可以奮不顧身，於電影《除暴》中，就試過由2樓一躍而下，十分大膽。不過靚女都有膽怯的時候， 她指自己當年在戲院獻出初吻，感覺又甜又驚到震：「我同初戀男友都好喜歡睇戲，所以第一次拖手、初吻都係喺戲院度發生，有好多美好嘅回憶！（初吻嘅感覺如何？）當然係好甜蜜，當時應該係睇緊愛情片，個氣氛係好浪漫，但始終係第一次，嗰一刻真係成個人驚到震！」

關智斌自爆係奇人

英皇戲院設備、環境都相當之好，更有不少票價優惠，絕對是拍拖、朋友相聚的好去處，Kenny當然十分喜歡，不過他亦不忘自爆是「另類觀眾」：「因為戲院嘅環境太舒服，我好多時入場冇幾耐就瞓着，最神奇嘅係睇嘅電影愈嘈，我愈瞓得快，我啲朋友都話我係奇人。不過如果我睇一啲劇情片，因為會想知後面會點、最後兇手係邊個，反而又唔會瞓喎！」

場地：英皇戲院（將軍澳康城）

關智斌：

髮型：SingTam (pi4.hk)

化妝：Elaw Wong @thelook-studio.com

服裝：Alexander McQueen

湯怡：

髮型：Davy YU@AdmiXHairStyling

化妝：ZoeFan

服裝：MAX&Co.