萬聖節嘩鬼出籠！Kylie扮巨乳版恐龍戰隊被批評

今日係萬聖節，又係時候呢班荷里活巨星「嘩鬼」扮嘢出場！其中包括每年都會悉心打扮的真人騷女星Kylie Jenner，今年她就與大班好友齊齊化身成美國超級英雄片集《恐龍戰隊》（Power Rangers）角色開P，一身貼身打扮的Kylie盡顯Big爆身材！

由於Kylie與好友的一身超人服飾由塑膠造，即被網民批評她們唔環保。頭戴紅假髮扮「紅戰士」的Kylie即時回應說：「而我哋愛循環再造。」除了Kylie之外，她的姊姊Kim Kardashian日前亦打扮成Netflix話題紀錄片集《養虎為患》（Tiger King）的「虎后」Carole Baskin與好友以及打扮成小老虎的子女提早慶祝。

有得扮嘢當然唔少得「名門獄女」Paris Hilton！未到萬聖節，Paris已連日來於社交網以不同造型，包括「花花公子」兔女郎、學生妹、《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）桃樂菲（Dorothy）等形象示人，其中最性感就是她以半裸上陣扮演的黑超女。