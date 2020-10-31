【玄之又玄】印堂發黑　隨時畀鬼玩

一個人會否撞鬼，真係有樣睇？（互聯網）

今晚諗住點樣歡度萬聖節Halloween呢？禁聚令下，相信會少了嘩鬼上街，但話唔定還是有機會响街上撞正啲百厭鬼同你玩Trick or treat！問題係，呢個世界邊個係人邊個係鬼，唔係個個識得分，尤其係飲多兩杯之後，實在好易搞錯！

話時話，响玄學角度，但凡屬於陰命之人，意思指出生於陰年、陰月、陰日和陰時，都會較易撞鬼！另外，面相有以下特徵嘅人士亦要多加提防，免得畀鬼玩！

特徵1：印堂發黑

印堂位於兩條眉毛之間，一旦氣色異常，甚至發黑，意味着運氣極差，不但容易撞鬼，而且有可能遇到意外和病痛！同樣地，額頭有一股黑氣，即所謂「烏雲蓋頂」，也會頭頭碰着黑！

特徵2：眼尾朝下

眼尾朝下代表性格悲觀，周身負能量，如果連眉尾嘅毛都係向下垂，代表呢個人比較多怨氣，比較容易同鬼魂嘅氣場和應，撞鬼機率好大。

特徵3：雙眼無神

假如眼眶有向內凹嘅特點，加上雙眼無神采，好似未瞓醒咁，代表呢個人嘅神氣陽氣不足，容易遇到靈異事件。

特徵4：顴位尖削

有云：「黑入兩顴易招邪」，意思顯然易見；另外，面削有稜角，即顴骨好似只有皮包住，兩腮無肉，代表呢個人嘅負能量較重，生活較坎坷，時運低就易招陰邪。

特徵5：唇色太白

唇色太白代表個人唔多舒服，自然易撞邪。假如口唇周圍有深色黑邊，唇色又不夠鮮，猛鬼就隨時埋你身邊。