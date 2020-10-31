伊藤健太郎曾被前經理人禁駕車飲酒

23歲日本人氣男星伊藤健太郎日前於涉浴街頭因撞車傷人後不顧而去，被警方拘捕，他昨晚獲釋，他步出警署時，向近200名傳媒及粉絲三度鞠躬近36秒，並作出道歉：「會用一生補償。」據知其中一名男傷者是前組台SDN48的31歲成員尻無濱冴美的弟弟。健太郎離開警署後，登上事務所的7人車直畢六本木的高級寓所，他入住的單位月租100多萬日圓（約7.4萬港元）。

據日本傳媒報道，伊藤自小鍾意汽車，細細個愛玩玩具車。高中畢業後馬上考取車牌，但他又愛飲酒，經常飲到天光，試過宿醉到現場開工，惹起在場人士討厭，身邊的人更擔心他會酒駕出事。

而伊藤未成名時，曾被前事務所禁止駕車，不過，他近年走紅後，事務所亦難再禁止。但飲酒方面，前事務所的經理人A先生就未有放鬆，一直嚴禁他飲酒，為此伊藤對A先生感到不滿。今年4月，A先生離開事務所後，伊藤便無枉管。同月，A先生離開不久，伊藤便出事，在東京文京區一條街道上與一輛汽車觸撞，最後要向對方作出賠償，事務所再度禁止他駕車，令伊藤大為扯火，導致他於9月轉投另一間事務所。加盟新公司後，伊藤更無人監管，結果再次出事。

另外，伊藤發生事故後，他主演由女星黑木瞳執導的電影《穿着十二單衣的惡魔》，未有被抽起，並按照原定計劃11月6日公映。而他擔正的電影《炸豬排DJ揚太郎》如期昨日開畫。