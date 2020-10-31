Rain金泰希揮低全智賢　揸5.5億物業稱冠韓星

Rain與金泰希合共擁有的物業總值，力壓權相佑與全智賢稱冠一眾韓星。

韓星Rain與女星金泰希結婚近4年，先後誕下兩名女兒，一家四口幸福滿溢！而昨日有韓國節目公布圈中擁有最高物業資產的明星排行榜，Rain與金泰希力壓眾星登上榜首，二人名下物業總值合共高達5.55億港元，當中二人聯名物業佔約2.86億港元，包括在韓國首爾漢南洞的愛巢、各自在首爾驛三洞、梨泰院持有的物業，在美國亦擁有約1,640萬港元的公寓。

而出名是圈中「愛妻號」的男星權相佑，以約5.33億港元物業屈居第2位，除了在首爾聖水洞、登村洞及論峴洞等持有四幢物業，他在澳洲亦擁有高級公寓。

至於一直穩佔圈中「樓后」寶座的全智賢高踞第3位，名下物業位於首爾三成洞、論峴洞、二村洞，物業資產總值達5.15億港元，當中她曾一筆過以現金2.3億港元買入其中一幢大廈用作投資，現時該物業市值已上漲至3.1億港元，帳面勁賺約8,530萬港元。

此外，排在榜內第4位是擁有約4.7億港元物業的男星宋承憲，而韓星張根碩則擁有約3.75億港元物業排在第5位。