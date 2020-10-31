羽量級Yoga　智輕智硬淨

作為一部商務型Notebook，入手除了考慮性能與價錢外，重量與耐用度都好重要。Lenovo旗下Yoga系列一向以輕薄為賣點，新作Yoga Slim 7i Carbon是一部13.3吋筆電，但重量只有966g，並僅厚14.25mm，堪稱羽量級別，女仔拎出街都完全唔吃力。

用料是它另一特色，白色表層Coating是經過3層高溫加熱與9小時塗製而成，美觀優雅，仲有防指紋作用。下方則是航空級堅硬碳纖維所在，以生產超跑同級精度的製造程序進行層壓及接合，與上代產品比較，專利Web-Core 2.0多層碳纖維把物料重量降低47%，同時耐用度提高25%。在多方配合下，此機成功通過MIL-STD-810G軍用測試要求，防塵、耐高溫兼能抵受各種撞擊，戶外使用倍添放心！

屏幕比例為16:10，解像度2,560×1,600，提供高達91%顯示範圍，配合100% sRGB色域、300尼特亮度，配合Dolby Vision HDR影像增強技術，文字與圖像顯示鮮明清晰。其他硬件方面，內建Intel第11代Core i7-1165G7處理器、16GB DDR4 RAM與1TB SSD，通過 Intel Evo平台認證，支援最新的Wi-Fi 6、藍牙5.0、Thunderbolt 4等傳輸協定，電池足夠應付15小時播片或13小時全天辦公室應用需要。另外仲有2×2W Dolby Atmos認證喇叭，睇片時營造立體聲效。

此機已於香港有售，售價接近1萬，以用料、設計與規格來說尚算合理，當然若有埋篤芒與手寫功能就更加抵用啦！