美食婷：萬聖節點解要派糖？

來到萬聖節，以往我美食婷必定會扮到鬼火咁靚去開Party，今年疫情嚴重，惟有留在家中和老友開個小型大食會，更會準備好多款糖果或朱古力，讓小朋友敲門Trick or Treat。

在派糖的同時，大家又知唔知派糖的習俗點嚟？有傳西元前北歐凱爾特人的祭師，會在萬聖節規定每戶都要提供祭品，如果無的話，該戶就會被詛咒，有指當時受詛咒的家庭，真係會有人離世；後來不知何故，流傳一句Trick or Treat至今。後來在悠長歲月的演變下，變成小朋友於當日會扮演祭師，向隔籬屋攞糖食，如果唔畀就搗亂，形成了這個傳統。

另一說法是源自昔日的愛爾蘭異教徒，他們認為萬聖節前會有大量嘩鬼聚集開夜宴，故村民要在夜宴結束後，扮成鬼或妖怪等在村外行走，將真鬼帶走，讓村莊避免災禍。同時間，他們會在屋子的周圍放點水果和食物，讓鬼吃飽後不會傷害人或飼養的牲畜。這個傳統延續到後來，變成小朋友扮鬼，敲門向大人攞糖食的習慣。

至於當造的南瓜，在節日當中不會用來吃，而用來做南瓜燈（Jack-o'-lantern），最初村民是用蘿蔔做燈罩，後來發現南瓜體積較大，便將之代替。雕成鬼怪模樣放在門口樓梯，話會有驅鬼的作用。挖出來的南瓜肉便會炮製成餡餅、烘南瓜子等小食。

除此之外，當日還會吃沾滿了拖肥糖漿的蘋果或粟米糖等應節食品，有咁多糖和甜食，應該是小朋友最開心的日子。