做張曦雯閨蜜勾引陳山聰！37歲徐玟晴離巢無綫

一套劇好睇，除咗主角，配角都好重要！好似喺無綫熱播中嘅新劇《木棘証人》，飾演張曦雯（Kelly）閨蜜嘅徐玟晴（Kimmi）咁，去年就喺《她她她的少女時代》中，同樣飾演主角好姊妹而彈起，不過原來佢今個月已約滿無綫，《木棘》係佢離巢前倒數嘅第2部作品！

Kimmi入行14年，係《一擲千金》嘅「千金小姐」，之後2006年參選港姐，不過複試落選，但仍無礙其演藝之路，參加第21期無綫電視藝員訓練班入行，李美慧都係佢同學！2008年，佢首次演出無綫劇《銀樓金粉》，之後就無間斷咁拍劇，其中喺《醋娘子》同胡杏兒及羅子溢（羅仲謙）合作，做婢女「荔枝」而令人認識！產量極多嘅佢拍過唔少大熱劇包括《多功能老婆》、《降魔的2.0》、《那些我愛過的人》等，喺《BB來了》飾演港媽阿寶，臨生都要擺甫士狂影相，令人發笑！又試過喺《金宵大廈》Cosplay成美少女戰士飾演鳳姐勾引陳山聰，雖然身材激凸，但佢就笑言只係裝假狗，而佢嘅告別作就係仲未出街嘅《香港愛情故事》！

現年37歲嘅佢，身材依家Fit爆，加上衣着打扮都保持年輕，網民都大讚佢保養得宜，完全睇唔出已經仲有3年就40歲！而佢曾經與小鮮肉余德丞（Dickson）傳緋聞，當年踢波後暈倒入院，Kimmi立即趕到醫院了解，兩人感情要好！