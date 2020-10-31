Ferrari 812 GTS　反其道而行

當不少超跑車廠早就放棄推出前置V12自然吸氣動力，相反一向我行我素的意大利超跑品牌法拉利(Ferrari)就相當堅持，繼推出擁有800cv馬力的前置V12後驅硬頂超跑812 Superfast後，再推出以這個機械基礎打造的開篷超跑812 GTS，使之成為市場上動力輸出最強悍的開篷跑車。

全新812 GTS作為812 Superfast 車型的開篷版本，同具備驚人的800cv強大馬力，加上車載包括法拉利專利的EPS電子動力轉向、PCV四輪轉向營造短軸矩效能及FPO法拉利轉向過多控制等高效能行車穩定系統，開着篷游走多彎山路表現依然敏捷。頭冚下的6.5L V12引擎，導入了壓力達350bar的高壓燃油直噴系統及源自F1自然吸氣引擎的幾何可變進氣控制裝置，718Nm峰值扭力可在7,000rpm時全數釋出，並可在疾呼中直奔8,900rpm轉速紅區，而且即使在低至3,500rpm轉速，也有最大扭力的8成輸出。搭配7前速F1雙離合器波箱，可於3秒內完成0~100km/h，0~200km/h亦只需8.3秒。開篷車都可以咁勁，除了豎起手指公畀Like，仲有咩好講。

順帶一提，對上一次「拉利」推出採用前置V12布局的量產開篷車型（不計550 Barchetta Pininfarina、Superamerica、SA Aperta及F60 America 4款限量版），就是有Daytona Spider之稱的365 GTS4，不過講緊已是1969年的事。相隔半個世紀之久，終於再有採用前置V12布局的開篷「拉利」回歸，實在難得！

規格表

車型：雙門雙座位開篷跑車

引擎：65度夾角V12

容積：6,496c.c.

最大馬力：800cv/8,500rpm

最大扭力：718Nm/7,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：七前速F1雙離合器波箱

0~100km/h：少於3秒

極速：超過340km/h

車身體積：4,693×1,971×1,276mm（長×闊×高）